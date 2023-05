Atari boucle le rachat de Nightdive Studios et de ses jeux

Atari annonce aujourd’hui avoir bouclé le rachat de Nightdive Studios, qui avait été annoncé pour la première fois le 23 mars. Le montant total est de 23 millions de dollars.

System Shock, développé par Nightdive Studios

Dans le détail, le prix d’achat de Nightdive se compose d’un montant initial de 9,5 millions de dollars payé en numéraire pour 4,5 millions de dollars et en actions nouvelles Atari pour 5 millions de dollars, ainsi que d’un complément de prix d’un montant maximal de 10 millions de dollars, en numéraire au cours des trois prochaines années, en fonction des performances futures de Nightdive.

Nightdive rachète les droits d’anciens jeux qui ne sont plus exploités sur le marché, les met à jour pour les rendre compatibles avec les plateformes modernes et les propose à la vente sur des plateformes comme Steam. Il est l’auteur de quelques remasters, comme System Shock, Quake et Doom 64. Avec le portefeuille du studio, Atari enrichira son catalogue qui compte plus de 200 jeux.

« Notre passion commune pour la conservation et l’innovation dans le domaine des jeux rétro fait d’Atari le partenaire idéal, et notre équipe est enthousiaste à l’idée de franchir cette nouvelle étape », déclare Stephen Kick, patron de Nightdive. « Le soutien d’Atari va nous permettre de développer notre activité et d’élargir notre champ d’action ».

« Nightdive dispose d’une équipe particulièrement talentueuse qui mérite sa réputation de leaders dans le domaine des jeux retro », déclare Wade Rosen, PDG d’Atari. « Comme tous leurs fans, j’attends avec impatience leurs prochaines sorties de jeux, et je suis convaincu que nous contribuerons à la réussite de Nightdive ».