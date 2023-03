Atari annonce l’acquisition de Nightdive Studios, auteur des remasters de Quake et Doom 64

Atari vient d’annoncer l’acquisition de Nightdive Studios, le développeur de jeux derrière les remasters de titres classiques comme Quake et Doom 64, ainsi que le prochain remake du jeu culte System Shock. Dans un communiqué de presse, Atari a déclaré que l’acquisition contribuera à « enrichir sa vaste bibliothèque de propriété intellectuelle », ainsi qu’à utiliser la technologie propriétaire et les capacités de publication de Nightdive pour soutenir sa stratégie de croissance « rétro-centrée ».

On note que le moteur Kex de Nightdive, qui permet de jouer à des jeux plus anciens sur des systèmes modernes et de les améliorer, a été spécifiquement mentionné dans le communiqué de presse d’Atari. Wade Rosen, le CEO d’Atari (qui détient déjà une participation de 13 % dans Nightdive), estime en outre que cette acquisition « colle » bien avec la stratégie actuelle de sa société et que l’arrivée combinée de nouveaux talents, de technologie et de propriété intellectuelle contribuera à son succès futur.

Le montant de l’acquisition est de 10 millions de dollars et l’opération devrait être finalisée en avril, soit juste avant la sortie du remake de System Shock sur PC (les versions console sortiront plus tard).