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KultureGeek Business Tech Atari fait l’acquisition d’Implicit Conversions, un spécialiste de l’émulation PlayStation
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Atari fait l’acquisition d’Implicit Conversions, un spécialiste de l’émulation PlayStation

3 min.
24 Avr. 2026 • 15:25
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Atari continue de muscler son pôle rétrogaming. Après avoir mis la main sur Nightdive Studios et Digital Eclipse, l’éditeur vient d’annoncer l’acquisition d’Implicit Conversions, un studio reconnu pour son expertise dans l’émulation de jeux classiques sur machines modernes. Ce rachat confirme qu’Atari veut se constituer un véritable arsenal de studios et d’outils dédis à la restauration, à la préservation et à la réédition du patrimoine vidéoludique, sachant que le rétro-gaming revient en force suite aux augmentations de tarifs qui touchent les secteur des consoles new-gen et du PC Gaming.

Un nouveau savoir-faire pour couvrir l’ère 32 bits

Implicit Conversions s’est fait connaître grâce à son travail sur les émulateurs PlayStation et sur plusieurs jeux cultes. Son atout majeur reste le Syrup Engine, une technologie capable de faire fonctionner des titres anciens avec ou sans code source d’origine. Pour Atari, ce moteur comble une pièce importante du puzzle, ainsi que l’explique Wade Rosen, le CEO d’Atari  : « La capacité d’Implicit Conversions à travailler sur des jeux de l’ère 32 bits grâce à leur moteur propriétaire Syrup complète notre expertise existante sur les jeux des époques 8 et 16 bits. »

Implicit Conversions

Avec le Bakesale Engine de Digital Eclipse et le Kex Engine de Nightdive, Atari dispose désormais d’un trio d’outils couvrant une large part des besoins pour la remise à niveau des anciens jeux. Disposer de tels outils est un énorme atout, car cans un marché du rétro-gaming où la nostalgie seule ne suffit plus, la différence se fait désormais principalement sur la qualité de l’émulation.

Préservation, indépendance et collaborations à venir

De son côté, Implicit Conversions explique partager avec Atari « la même passion pour les jeux classiques : respecter les versions originales, ajouter du contenu et du contexte historique, et les préserver pour l’avenir ». Le studio affirme aussi vouloir conserver une forte autonomie éditoriale, tout en profitant de davantage de ressources et d’opportunités. Un deal donnant-donnant en somme.

À mesure que le groupe se consolide, Atari semble petit à petit renaitre de ses glorieuses cendres. Certes, c’est au profit essentiellement de jeux anciens plus que de nouveautés, mais après tout, il n’y a pas de honte à devenir l’un des leaders de la préservation des chefs d’œuvres historiques du jeu vidéo.

 

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