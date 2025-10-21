TENDANCES
Jeux vidéo

Intellivision Sprint : Atari relance son ancienne concurrente des années 80

21 Oct. 2025 • 14:17
Ce n’est plus vraiment une surprise après le rachat effectué l’an dernier, mais tout de même : Atari ressort la légendaire console Intellivision, jadis lancée par Mattel en 1979 pour rivaliser avec l’Atari 2600. Baptisée Intellivision Sprint, cette édition modernisée célèbre le 45 ème anniversaire de la console et s’adresse clairement aux nostalgiques de l’âge d’or du jeu vidéo. L’Intellivision Sprint se distingue par un boîtier à l’esthétique fidèle à l’original – panneau imitation bois et finitions noir et or – mais intègre tout de même des connectiques et accessoires modernes, soit une sortie HDMI, des contrôleurs sans fil et alimentation simplifiée ainsi qu’un port USB-A permettant d’ajouter des accessoires originaux ou d’étendre la collection de jeux.

Intellivision Sprint

Une ludothèque revisitée

L’Intellivision Sprint inclut aussi 45 jeux emblématiques de l’âge d’or du JV, tels que Boulder Dash, Astrosmash ou bien encore Sea Battle, auxquels s’ajoutent des titres de sports dont l’Intellivision s’était fait une spécialité. Deux manettes sans fil reprennent le design original – avec pad numérique et manette en forme de disque – mais sont désormais dockables et rechargeables. Des overlays physiques, redessinés pour l’occasion, accompagnent chacun des jeux afin de recréer l’expérience « tactile » de l’époque.

Disponible en précommande pour environ 149,99 dollars (ou 139,99 € en Europe), l’Intellivision Sprint est attendue début décembre 2025, juste à temps pour les fêtes.  Pour quiconque souhaite replonger dans l’univers (très) pixelisé des années 80, l’Intellivision Sprint apparaît comme une belle promesse : jouer aux classiques d’antan sans trop de compromis techniques. De quoi donner envie de s’offrir à peu de frais un joli fragment de l’histoire du jeu vidéo… L’intellivision est déjà disponible en précommande sur Amazon au prix de 119,99 euros.

