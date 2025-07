Atari annonce une Atari 2600+ Pac-Man en édition limitée, avec des manettes aux couleurs des fantômes

Pac-Man a 45 ans (la petite boule jaune a dévoré les salles d’arcade en 1980), et la firme Atari – qui au passage n’a plus grand chose à voir avec la société d’origine qui avait surdominé le secteur du jeu vidéo au tout début des années 80 – a décidé de sortir le grand jeu avec une édition spéciale et très limitée de l’Atari 2600+ avec une robe tout en jaune et les petits fantôme colorés dans un coin. Cette collaboration avec Bandi Namco s’accompagne aussi d’une grosse mise à jour de la compilation Atari 50: The Anniversary Collection : le DLC The Namco Legendary Pack (7,99 euros) contiendra entre autres les titres Pac-Man 2600, Galaga et Xevious.





La console Atari 2600+ Pac-Man accompagnée de la cartouche Pac-Man: Double Feature (comprenant Pac-Man 2600 et Pac-Man 7800) et d’un joystick Pac-Man tout jaune coûtera pas moins de 147,54 euros. 5 autres joysticks aux couleurs des fantômes seront aussi proposés à la vente. Les précommandes sront ouvertes à partir de demain 23 juillet, les livraisons démarrant à partir du 31 octobre.Dommage que la version Pac-Man de l’Atari 2600 soit loin, très loin d’être la plus qualitative des adaptations disponibles.