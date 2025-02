Breakout Beyond : Atari revisite son casse-briques avec du scrolling horizontal (trailer)

Atari ressuscite sa franchise culteBreakout avec Breakout Beyond, une nouvelle itération modernisée du classique d’arcade de 1976. Ce remake a pour principale originalité de proposer un gameplay en scrolling horizontal avec défilement automatique, le tout avec des effets néon, des power-ups et un mode coop local. Clairement inspiré de Tetris Effect, le jeu conserve son principe de base : contrôler une raquette pour renvoyer une balle et briser des briques. Toutefois, l’orientation horizontale et le défilement latéral vers un objectif, au lieu d’un écran fixe, pourraient bien surprendre les puristes du jeu original.



Visuellement, la balle ressemble désormais à une comète lumineuse avec un effet de traînée spectaculaire. Le jeu introduit des combos qui déclenchent des effets visuels et sonores tout aussi « flashy » et permettent d’utiliser différents power-ups comme des bombes, un champ de force et même un canon laser. Avec 72 niveaux, un mode focus qui ralentit le temps et la possibilité de jouer à deux, Breakout Beyond promet une refonte assez profonde de ce grand classique. Breakout Beyond sortira plus tard cette année sur PC, Switch, PlayStation 4/5, Xbox Series X/S, Xbox One et même…Atari VCS ! Le prix n’a pas encore été annoncé.