Sony rachète Cinemersive Labs, un spécialiste de l’IA visuelle, pour améliorer le rendu des jeux PlayStation

Sony Interactive Entertainment (SIE) poursuit sa montée en puissance sur les technologies visuelles avancées. Le groupe a officialisé l’acquisition de Cinemersive Labs, une jeune pousse britannique spécialisée dans la conversion de photos et vidéos 2D en volumes 3D. Derrière cette opération se joue bien plus qu’un simple rachat ciblé : Sony se dote des outils d’IA capables d’élever encore la qualité visuelle des jeux PlayStation, et ce dans un contexte où il sera extrêmement difficile d’augmenter sensiblement la puissance des prochaines consoles sans faire aussi exploser les tarifs.

Une start-up experte de la 3D à partir d’images classiques

Cinemersive Labs s’est fait remarquer pour ses travaux permettant de transformer des images conventionnelles en contenus tridimensionnels exploitables dans des environnements immersifs. Son savoir-faire repose sur des outils maison basés sur apprentissage automatique, les algorithmes de reconstruction spatiale et le traitement d’image avancé. L’entreprise avait notamment mis en avant une application orientée VR, capable d’afficher des clichés en parallaxe afin de donner une impression de profondeur naturelle à partir d’appareils grand public ou de caméras stéréoscopiques.

Pour Sony, ce type de compétence représente un atout évident. La capacité à enrichir des contenus 2D en données de profondeur ou en volumes 3D ouvre des perspectives directes pour le jeu vidéo, et l’on sait que la firme de Tokyo n’est pas opposée à l’usage massif de l’IA pour doper l’affiche de ses titres AAA.

Le Visual Computing Group au cœur de la stratégie technologique de Sony

L’équipe de Cinemersive Labs doit rejoindre le Visual Computing Group de Sony Interactive Entertainment, une structure de recherche et d’ingénierie déjà tournée vers les technologies d’affichage de demain. Ce pôle travaille notamment sur le rendu graphique, le codage vidéo, la vision artificielle et plus récemment sur les modèles d’IA générative appliqués à l’image.

Vers des jeux toujours plus « riches » visuellement

Sony veut utiliser ces nouvelles compétences pour améliorer la fidélité visuelle de ses titres, optimiser les techniques de rendu et exploiter davantage le machine learning dans les environnements de jeu. Le but n’est pas seulement d’obtenir des graphismes plus spectaculaires, mais aussi de gagner en efficacité et en précision dans la manière dont les mondes numériques sont générés, affichés et animés.

Une acquisition en phase avec les priorités de PlayStation

Cette opération confirme une tendance de fond dans l’industrie : l’IA n’est plus seulement un outil conversationnel ou un sujet marketing, et devient une infrastructure essentielle pour la fabrication de l’image en temps réel. Chez Sony, cette évolution s’inscrit dans une stratégie plus large visant à préparer les prochaines générations de jeux qui tourneront sur la future PlayStation 6.

Sony a aussi l’avantage dans le contexte actuel d’être relativement protégé du bad buzz autour de l’IA, un « bouclier magique » médiatique qui lui permet d’avancer tranquillement ses pions alors que dans le même temps, Nvidia subit les foudres du ciel suite à sa présentation du DLSS 5 tandis que l’arrivée à la tête de Xbox d’une ancienne dirigeante de l’IA suscite les termes les plus vifs.