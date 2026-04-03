TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Business Tech Sony rachète Cinemersive Labs, un spécialiste de l’IA visuelle, pour améliorer le rendu des jeux PlayStation
Business Tech

Sony rachète Cinemersive Labs, un spécialiste de l’IA visuelle, pour améliorer le rendu des jeux PlayStation

3 min.
3 Avr. 2026 • 11:15
1

Sony Interactive Entertainment (SIE) poursuit sa montée en puissance sur les technologies visuelles avancées. Le groupe a officialisé l’acquisition de Cinemersive Labs, une jeune pousse britannique spécialisée dans la conversion de photos et vidéos 2D en volumes 3D. Derrière cette opération se joue bien plus qu’un simple rachat ciblé : Sony se dote des outils d’IA capables d’élever encore la qualité visuelle des jeux PlayStation, et ce dans un contexte où il sera extrêmement difficile d’augmenter sensiblement la puissance des prochaines consoles sans faire aussi exploser les tarifs.

Une start-up experte de la 3D à partir d’images classiques

Cinemersive Labs s’est fait remarquer pour ses travaux permettant de transformer des images conventionnelles en contenus tridimensionnels exploitables dans des environnements immersifs. Son savoir-faire repose sur des outils maison basés sur apprentissage automatique, les algorithmes de reconstruction spatiale et le traitement d’image avancé. L’entreprise avait notamment mis en avant une application orientée VR, capable d’afficher des clichés en parallaxe afin de donner une impression de profondeur naturelle à partir d’appareils grand public ou de caméras stéréoscopiques.

God of War 2018 PC

Pour Sony, ce type de compétence représente un atout évident. La capacité à enrichir des contenus 2D en données de profondeur ou en volumes 3D ouvre des perspectives directes pour le jeu vidéo, et l’on sait que la firme de Tokyo n’est pas opposée à l’usage massif de l’IA pour doper l’affiche de ses titres AAA.

Le Visual Computing Group au cœur de la stratégie technologique de Sony

L’équipe de Cinemersive Labs doit rejoindre le Visual Computing Group de Sony Interactive Entertainment, une structure de recherche et d’ingénierie déjà tournée vers les technologies d’affichage de demain. Ce pôle travaille notamment sur le rendu graphique, le codage vidéo, la vision artificielle et plus récemment sur les modèles d’IA générative appliqués à l’image.

Vers des jeux toujours plus « riches » visuellement

Sony veut utiliser ces nouvelles compétences pour améliorer la fidélité visuelle de ses titres, optimiser les techniques de rendu et exploiter davantage le machine learning dans les environnements de jeu. Le but n’est pas seulement d’obtenir des graphismes plus spectaculaires, mais aussi de gagner en efficacité et en précision dans la manière dont les mondes numériques sont générés, affichés et animés.

Une acquisition en phase avec les priorités de PlayStation

Cette opération confirme une tendance de fond dans l’industrie : l’IA n’est plus seulement un outil conversationnel ou un sujet marketing, et devient une infrastructure essentielle pour la fabrication de l’image en temps réel. Chez Sony, cette évolution s’inscrit dans une stratégie plus large visant à préparer les prochaines générations de jeux qui tourneront sur la future PlayStation 6.

Sony a aussi l’avantage dans le contexte actuel d’être relativement protégé du bad buzz autour de l’IA, un « bouclier magique » médiatique qui lui permet d’avancer tranquillement ses pions alors que dans le même temps, Nvidia subit les foudres du ciel suite à sa présentation du DLSS 5 tandis que l’arrivée à la tête de Xbox d’une ancienne dirigeante de l’IA suscite les termes les plus vifs.

 

 

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Ready Player Me Business

Gaming : Netflix rachète Ready Player Me, un spécialiste des avatars numériques

Peanuts 1 Business

Sony rachète les Peanuts (Snoopy)

Nintendo Switch 2 vs PlayStation vs Xbox Logos Jeux vidéo

PlayStation, Xbox et Nintendo collaborent pour améliorer la sécurité des joueurs

Dark Outlaw Games Jeux vidéo

Sony ferme Dark Outlaw Games : nouveau coup de frein à la stratégie GAAS de PlayStation

Un commentaire pour cet article :

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Emmanuel Macron Lee Jae-myung President Coree du Sud

La France et la Corée du Sud coprésideront un sommet sur les jeux vidéo, films et séries

5 Avr. 2026 • 18:44
0 Geekeries

Emmanuel Macron et le président sud-coréen Lee Jae-myung coprésideront en septembre un sommet international consacré au...

Netflix Logo Television

Netflix doit rembourser les abonnés après les hausses de prix jugées illégales en Italie

3 Avr. 2026 • 21:05
5 Internet

Netflix vient d’être condamné en Italie, avec un tribunal de Rome qui a jugé illégales plusieurs hausses de prix pour les...

Orange Bouygues Free SFR Logos Operateurs

Déploiement 4G et 5G : les données des opérateurs pour mars 2026

3 Avr. 2026 • 20:08
0 Mobiles / Tablettes

L’Agence nationale des fréquences (ANFR) a publié les données concernant le déploiement de la 4G et de la 5G par les...

Windows 11 Logo PC Portable

Windows 11 : Microsoft commence à forcer l’installation de la dernière mise à jour

3 Avr. 2026 • 19:07
0 Actu OS

Microsoft ne veut plus laisser Windows 11 24H2 vieillir jusqu’à sa date limite. Le groupe commence à basculer automatiquement les PC...

Aragorn

Le Seigneur des anneaux : Aragorn sera présent dans le nouveau film, mais avec un nouvel acteur

3 Avr. 2026 • 18:24
0 Geekeries

Le prochain grand pari en Terre du Milieu ne se jouera pas seulement autour de Gollum, mais autour d’Aragorn. Andy Serkis confirme que Viggo...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iCloud Mail est en panne pour certains utilisateurs, confirme Apple

iCloud Mail est en panne pour certains utilisateurs, confirme Apple

5 Apr. 2026 • 18:52

image de l'article Artemis II : des iPhone 17 Pro Max sont présents pour la mission spatiale

Artemis II : des iPhone 17 Pro Max sont présents pour la mission spatiale

5 Apr. 2026 • 17:52

image de l'article Un site interactif présente tous les iPhone sortis avec plusieurs informations

Un site interactif présente tous les iPhone sortis avec plusieurs informations

4 Apr. 2026 • 8:05

image de l'article Démontage AirPods Max 2 : rien n’a changé sous le capot

Démontage AirPods Max 2 : rien n’a changé sous le capot

3 Apr. 2026 • 22:44

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site