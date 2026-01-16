TENDANCES
PlayStation, Xbox et Nintendo collaborent pour améliorer la sécurité des joueurs
Jeux vidéo

PlayStation, Xbox et Nintendo collaborent pour améliorer la sécurité des joueurs

2 min.
16 Jan. 2026 • 14:10
Sony (PlayStation), Microsoft (Xbox) et Nintendo consolident leur front commun contre la toxicité et les risques en ligne. Dans un communiqué, les trois géants du jeu vidéo annoncent une mise à jour de leurs principes de sécurité partagés, initiés en 2020. Cette évolution vise à intégrer les dernières innovations technologiques et à répondre aux nouveaux défis de protection des joueurs, avec une priorité absolue accordée aux mineurs.

Nintendo Switch 2 vs PlayStation vs Xbox Logos

Une stratégie axée sur la prévention et l’autonomie parentale

La nouvelle feuille de route repose sur trois piliers fondamentaux, à commencer par la prévention. PlayStation, Xbox et Nintendo s’engagent à simplifier l’accès aux outils de contrôle parental, en les rendant plus visibles non seulement sur leurs plateformes, mais aussi en magasin et via leurs services d’assistance. L’objectif est de donner aux familles les moyens de personnaliser l’expérience de jeu et de comprendre clairement les codes de conduite.

Les produits sont désormais conçus selon des principes de transparence pour favoriser des interactions intuitives et respectueuses. Cette approche inclut la promotion active des règles communautaires pour prévenir les comportements nuisibles avant qu’ils ne surviennent.

Une collaboration industrielle et une responsabilité accrue

Le second axe majeur est le renforcement des partenariats. Au-delà de leur trio, les éditeurs collaborent avec des entités comme la Tech Coalition, le Family Online Safety Institute ou encore les organismes de classification PEGI et ESRB. Ils participent notamment au programme Lantern pour lutter contre l’exploitation des enfants via le partage de signaux technologiques.

Enfin, sur le volet de la responsabilité, les trois acteurs affirment leur fermeté. Les sanctions contre les infractions graves ou répétées sont graduées, pouvant aller jusqu’au bannissement des services. Ils s’engagent à signaler immédiatement aux forces de l’ordre tout comportement illégal ou situation de danger imminent. Cette supervision combine désormais l’analyse humaine experte et des technologies automatisées pour traiter rapidement les signalements d’incidents.

Ils concluent en indiquant :

Ce partenariat illustre notre volonté de collaborer autour de solutions visant à renforcer la sécurité des joueurs et à garantir que nos jeux restent accueillants pour toutes et tous. L’industrie du jeu vidéo dispose d’un héritage solide en matière de protection des joueurs, en particulier des enfants. Conscients que ces enjeux nécessitent une action collective et des valeurs partagées, nous invitons l’ensemble des acteurs du secteur à s’engager à nos côtés pour la sécurité et le bien-être des joueurs, partout dans le monde.

Recherchez des articles sur le site