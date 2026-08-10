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L’Odyssée dépasse Batman The Dark Knight Rises, devenant le plus gros succès de Christopher Nolan

3 min.
10 Août. 2026 • 10:27
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Le film L’Odyssée de Christopher Nolan franchit 1,1 milliard de dollars au box-office, devenant le plus gros succès commercial de sa carrière. Il dépasse ainsi The Dark Knight Rises, le troisième film de sa trilogie Batman. Le film établit aussi un nouveau record pour Imax, avec 289 millions de dollars générés dans ce seul format.

Odyssee Film

L’Odyssée devient le plus gros succès de Christopher Nolan

Avec 1,1 milliard de dollars de recettes cumulées, L’Odyssée dépasse The Dark Knight Rises et son 1,08 milliard de dollars, s’imposant comme la meilleure performance au box-office jamais réalisée par Christopher Nolan. Ce total se répartit entre 461 millions de dollars en Amérique du Nord et 643 millions de dollars à l’international, une proportion qui confirme le poids déterminant des salles hors États-Unis/Canada dans ce succès.

Le film continue par ailleurs de générer des revenus conséquents quatre semaines après sa sortie, avec 110 millions de dollars engrangés sur son seul quatrième week-end, dont 31,5 millions de dollars aux États-Unis et 79 millions de dollars à l’international, un rythme qui confirme une longévité rare pour un long-métrage de ce format. Ce résultat place L’Odyssée au deuxième rang des plus gros succès de l’année 2026, ainsi qu’au deuxième rang des films classés R (c’est-à-dire interdit aux moins de 17 ans aux États-Unis) au niveau du box-office, derrière seulement Spider-Man: Brand New Day et ses 1,67 milliard de dollars, et Deadpool and Wolverine et son 1,3 milliard de dollars.

Ce nouveau sommet s’inscrit dans une trajectoire déjà solide pour Christopher Nolan, dont les films cumulent désormais sept milliards de dollars de recettes mondiales. L’Odyssée devient ainsi son troisième long-métrage à franchir le milliard de dollars, aux côtés de The Dark Knight et de The Dark Knight Rises, tandis qu’Oppenheimer reste juste en dessous de ce seuil avec 975 millions de dollars.

Un record pour Imax porté par le format 70 mm

L’Odyssée est le premier film entièrement tourné avec des caméras Imax, une prouesse technique qui a directement contribué à ses 289 millions de dollars de recettes dans les salles compatibles, dépassant ainsi le précédent record détenu par Avatar avec 271 millions de dollars. Cette performance se décompose en 147,3 millions de dollars en Amérique du Nord et 141,8 millions de dollars à l’international, avec une contribution notable du format 70 mm qui a généré 37,5 millions de dollars sur seulement 41 cinémas dans le monde, soit 14 % du total d’Imax.

La sortie du film en Chine, prévue le 14 août sur près de 800 écrans Imax, s’annonce déjà prometteuse après des séances en avant-première ayant généré 6,3 millions de dollars.

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