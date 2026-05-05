L’Odyssée : première bande-annonce spectaculaire pour le film de Nolan

Universal a enfin publié la première bande-annonce de L’Odyssée, le prochain film de Christopher Nolan. Attendu en France le 15 juillet 2026, ce projet adapte le poème d’Homère avec Matt Damon dans le rôle d’Ulysse, héros grec cherchant à regagner Ithaque après la guerre de Troie.

Un blockbuster mythologique pensé pour l’IMAX

Contrairement au premier teaser, cette première bande-annonce joue immédiatement la carte du grandiose : cheval de Troie, tempêtes, Cyclope Polyphème, tourbillons marins et créatures hostiles composent une fresque épique nettement plus fantastique que les précédents longs-métrages de Nolan. Le réalisateur semble vouloir traiter la mythologie grecque avec le même sens du grand spectacle à l’œuvre dans Batman, Dunkerque ou Oppenheimer.

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Le film aurait été tourné entièrement avec des caméras IMAX, une première à cette échelle pour un grand studio. La production du métrage a aussi mobilisé plus de 600 kilomètres de pellicule sur 91 jours de tournage. Le budget de l’Odyssée est estimé à 250 millions de dollars (214 millions d’euros).

Un casting hollywoodien pour raconter le retour d’Ulysse

Matt Damon, Zendaya et Charlize Theron au cœur du voyage

Autour de Matt Damon, la distribution réunit Tom Holland en Télémaque, Anne Hathaway en Pénélope, Zendaya en Athéna, Robert Pattinson en Antinoos et Charlize Theron en Calypso. Le casting comprend aussi Lupita Nyong’o, Mia Goth, Jon Bernthal, Benny Safdie, Elliot Page et Samantha Morton.

Rendez-vous donc dans deux mois environ pour ce qui sera sans doute l’un des plus gros évènements cinéma de l’année 2026.