La Chine envoie des embryons artificiels dans l’espace pour étudier la reproduction humaine loin de la Terre

La colonisation durable de la Lune ou de Mars pose une question aussi vertigineuse que délicate : les humains pourront-ils un jour se reproduire dans l’espace ? La Chine vient d’ouvrir une nouvelle piste scientifique en envoyant des modèles d’embryons humains artificiels à bord de la station spatiale Tiangong.
Les échantillons ont été acheminés par le cargo Tianzhou-10 et ont passé environ cinq jours en orbite basse. Et comme on peut s’en douter, il ne s’agit pas ici de véritables embryons humains. Le responsable du projet, Yu Leqian, précise : « L’embryon artificiel humain est fabriqué à partir de cellules souches humaines. Ce n’est pas un vrai embryon humain et il n’a pas la capacité de se développer en individu. »
Image du film 2001 l’Odyssée de l’Espace de Stanley Kubrick
Ces structures servent de modèles pour observer des phases très précoces du développement correspondant approximativement aux jours 14 à 21 après la fécondation. C’est une période cruciale, lorsque l’organisation cellulaire commence à préparer la formation des tissus et des organes.
Deux types de modèles ont été étudiés : l’un reproduit l’étape où l’embryon s’attache à la paroi utérine, l’autre imite la gastrulation, moment où une couche de cellules se réorganise en plusieurs couches spécialisées. Des échantillons identiques sont cultivés sur Terre afin de comparer les effets de la microgravité et du rayonnement spatial.
Yu Leqian explique qu’« en comparant le développement des échantillons spatiaux et terrestres, nous espérons identifier les facteurs qui affectent la croissance embryonnaire humaine précoce dans l’environnement spatial. »
Cette expérience inédite ne signifie évidemment pas que des naissances humaines dans l’espace sont à envisager dans un avenir proche. Il s’agit plutôt du début d’un champ de recherche indispensable si l’humanité veut envisager des habitats permanents hors de la Terre.
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