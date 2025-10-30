TENDANCES
Science

La Chine est bien partie pour gagner la course vers la Lune

30 Oct. 2025 • 17:58
0

L’agence spatiale chinoise vient de confirmer son ambition de poser un humain sur la Lune d’ici la fin de la décennie. Cette annonce intervient à un moment où la mission Artemis de la NASA accumule  les retards, au risque de voir la Chine dépasser les États-Unis dans cette nouvelle course spatiale.

Un calendrier optimiste mais concret

Lors d’un point presse, la China Manned Space Agency (CMSA) a déclaré que « chaque programme de recherche et de développement destiné à envoyer un humain sur la Lune progresse doucement ». Le « plan » de la mission finale prévoit notamment deux lancements du lanceur lourd Long March 10 depuis le centre spatial de Wenchang, l’un pour la capsule habitée Mengzhou, l’autre pour l’atterrisseur Lanyue. Ces deux engins doivent se rejoindre en orbite lunaire avant qu’un équipage ne pose le pied sur le sol lunaire.

Long March 10

Le gros lanceur Longue Marche 10

Des tests de plus en plus avancés

Plusieurs étapes ont déjà été franchies par l’agence spatiale chinoise : une simulation de l’alunissage et du redécollage du Lanyue a déjà eu lieu en Chine, ce qui marque un jalon très important vers la future mission lunaire. Les combinaisons lunaires, le rover d’exploration nommé « Tansuo » ainsi que le costume spatial « Wangyu » figurent également parmi les éléments de la mission déjà en phase prototype.

De son côté, la NASA ne cesse de rencontrer des obstacles. Le développement du vaisseau Starship de SpaceX est à la traîne au point que la NASA a ouvert un nouvel appel d’offres qui permettra sans doute de faire rentrer Blue Origin dans le programme Artemis. L’architecture de la prochaine mission lunaire indique aussi un besoin de simplifier les plans de la mission, ce qui en creux indique clairement que les États-Unis ne veulent plus lambiner face à l’avancée rapide de la Chine.

Si tout se déroule comme prévu, la Chine pourrait devenir la deuxième nation à poser des astronautes sur la Lune, renforçant ainsi son statut de grosse puissance spatiale.

