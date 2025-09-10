TENDANCES
Science

Apophis : la Chine veut traquer l’« astéroïde de l’Apocalypse » après son passage près de la Terre

10 Sep. 2025 • 16:30
L’astéroïde Apophis — surnommé « l’astéroïde de l’Apocalypse » — survolera la Terre à environ 36 000 km le 13 avril 2029. Après l’Europe et le Japon, qui lancent une mission d’observation conjointe d’Apophis, c’est au tour de la Chine de préparer une mission particulièrement ambitieuse dont l’objectif sera d’étudier de plus près l’astéroïde peu de temps après son passage rapproché. Baptisé Crown/Apophis, ce projet encore à l’état de concept prévoit d’envoyer deux engins spatiaux depuis le point de Lagrange Terre-Soleil L1, où les forces gravitationnelles s’équilibrent. Le premier engin, d’environ 44 kg, intégrerait une caméra, un radar et un radiomètre micro-ondes pour analyser la gravité interne et la surface de l’astéroïde. Le second, un cubesat de seulement 8 kg, accompagnerait les observations lors d’un vol de collaboration.

Apophis geocroiseur

L’objectif scientifique de la mission est étudier les effets du survol terrestre sur Apophis — notamment les perturbations induites par la magnétosphère terrestre et les possibles instabilités internes — afin de mieux comprendre le comportement de ce type de géocroiseur. Cette annonce est officialisée peu après la décision de la JAXA (agence spatiale japonaise) de s’associer à l’ESA autour du projet Ramses pour une mission d’étude combinée d’Apophis.

