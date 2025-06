L’astéroïde 2024 YR4 voit ses chances de collision augmenter… avec la Lune !

L’astéroïde 2024 YR4 n’est sans doute pas nom inconnu de nos lecteurs les plus fidèles : cet objet spatial a longtemps été considéré comme un « tueur de monde » potentiel du simple fait de sa trajectoire qui pouvait croiser celle de la Terre en 2032, du moins le croyait-on avant que la NASA n’affine ses observations et ne réduisent les risques de collision à seulement 0,0004%.

Asteroid watch! 👀

Webb was able to help refine, by nearly 20%, our knowledge of the asteroid 2024 YR4’s orbit, and the (super tiny) odds of it impacting the Moon in 2032. https://t.co/pS9UG59h6I pic.twitter.com/sv2qnU1E2P

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) June 5, 2025