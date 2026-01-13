TENDANCES
KultureGeek Science Objectif Lune : la Chine crée son propre système de temps lunaire
Science

Objectif Lune : la Chine crée son propre système de temps lunaire

13 Jan. 2026 • 12:40
0

À mesure que la Lune redevient un objectif stratégique majeur pour les grandes puissances spatiales, une question longtemps théorique redevient concrète : quelle heure est-il sur la Lune ? Des chercheurs chinois affirment avoir franchi une étape décisive en développant le tout premier système logiciel de mesure du temps spécifiquement conçu pour notre satellite naturel.

Un temps lunaire différent de celui de la Terre

Contrairement à une idée répandue, le temps ne s’écoule pas de manière identique partout dans l’Univers. En raison de sa gravité bien plus faible, la Lune voit ses horloges avancer légèrement plus vite que celles de la Terre. L’écart est infime — environ 58 microsecondes par jour — mais suffisant pour provoquer, à long terme, des erreurs critiques en navigation, en communication ou en coordination des missions habitées.

Lune

Jusqu’à présent, les missions lunaires s’appuyaient sur le temps universel coordonné (UTC), synchronisé sur les horloges atomiques terrestres. Une solution jugée de moins en moins adaptée face à l’intensification des projets d’exploration et d’installation permanente.

LTE440, un outil clé pour les futures missions

Développé par l’Observatoire de la Montagne Pourpre, le logiciel baptisé LTE440 (Lunar Time Ephemeris) intègre les effets de la gravité lunaire et la dynamique orbitale du satellite afin de calculer précisément l’écart temporel entre la Terre et la Lune. L’outil automatise des calculs complexes et permet de comparer instantanément les deux référentiels temporels.

Selon ses concepteurs, LTE440 conserverait une précision suffisante pendant au moins mille ans, offrant ainsi une base fiable pour planifier des missions lunaires à long terme.

Une course mondiale au temps lunaire

Alors que la NASA, l’Agence spatiale européenne et la Chine préparent toutes un retour durable de l’humanité sur la Lune, la standardisation d’un temps lunaire universel est une avancée importante dans la perspective future d’une « colonisation » de la Lune, notamment avec l’installation de bases lunaires habitées. Dans ce contexte, le logiciel chinois (désormais accessible publiquement), pourrait servir de fondation à un futur standard international.

