TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Science Xuntian : la Chine prépare un télescope spatial aux capacités inédites
Science

Xuntian : la Chine prépare un télescope spatial aux capacités inédites

2 min.
2 Fév. 2026 • 12:40
0

La Chine continue d’avancer ses pions dans le secteur de l’exploration spatiale avec Xuntian, son futur télescope orbital dont le lancement est prévu pour le début de l’année 2027. Présenté comme l’un des projets scientifiques les plus ambitieux de la CNSA, cet observatoire pourrait profondément renouveler notre compréhension de l’Univers, de la formation des galaxies à la détection d’exoplanètes potentiellement habitables.

Un « Hubble chinois » à la conception ultra-moderne

Xuntian, dont le nom signifie « examiner le ciel », reposera sur un système optique avancé à trois miroirs hors axe et un miroir principal de deux mètres. Bien que légèrement inférieur en diamètre à celui de Hubble, ce télescope bénéficiera de cinquante années de progrès technologique. Les équipes chinoises évoquent déjà un instrument « conçu pour rivaliser avec les meilleurs observatoires spatiaux actuels », tout en offrant un champ d’observation considérablement élargi. Si l’on en croit les scientifiques impliqués dans le projet, Xuntian devrait ouvrir « une décennie de découvertes majeures » en cosmologie, en astrophysique galactique et dans l’étude de la matière noire. Une ambition considérable qui confirme la montée en puissance de la Chine comme acteur clé de la recherche spatiale mondiale.

Xuntian
Des lignes « classiques » pour un télescope spatial, mais des capacités inédites

Une plateforme scientifique taillée pour la prochaine décennie

Doté de cinq instruments de première génération, dont une caméra de 2,6 milliards de pixels, Xuntian promet un champ de vision environ 300 fois supérieur à celui de Hubble. Le télescope embarquera également un coronographe capable d’observer des exoplanètes géantes, mais aussi des mondes rocheux jusqu’à 2,5 fois plus massifs que la Terre et situés dans des zones potentiellement habitables.

Autre atout stratégique, ce télescope spatial évoluera à proximité de la station spatiale chinoise Tiangong, ce qui facilitera énormément les opérations de maintenance, de ravitaillement et même le remplacement d’instruments, une flexibilité rare pour ce type de mission.

SOURCEFutura-Sciences

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Long March 10 Science

La Chine est bien partie pour gagner la course vers la Lune

Lune Science

Objectif Lune : la Chine crée son propre système de temps lunaire

Apophis geocroiseur Science

Apophis : la Chine veut traquer l’« astéroïde de l’Apocalypse » après son passage près de la Terre

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Stranger Things- chroniqu

Stranger Things: Chroniques de 1985 : un trailer et une date de sortie pour le spin-off animé

2 Fév. 2026 • 18:20
0 Geekeries

Netflix étend l’univers de Stranger Things avec Stranger Things : Chroniques de 1985 (Tales From ’85), une série animée...

Drapeau France Tour Eiffel

Le gouvernement écarte l’interdiction des VPN après le tollé suscité par une ministre

2 Fév. 2026 • 18:06
1 Internet

Le gouvernement français tente d’éteindre l’incendie provoqué par Anne Le Hénanff concernant l’avenir des...

Lunar Rover Blue Origin

Blue Origin suspend ses projets de tourisme spatial pour se concentrer sur les missions lunaires

2 Fév. 2026 • 17:10
0 Science

Blue Origin, l’entreprise spatiale fondée par Jeff Bezos, annonce une pause prolongée de ses vols touristiques suborbitaux. La...

YouTube Logo

YouTube bloque la lecture en arrière-plan gratuite sur les navigateurs mobiles

2 Fév. 2026 • 16:13
0 Internet

YouTube serre la vis contre les méthodes permettant de contourner ses fonctionnalités payantes. La plateforme a déployé une...

heure creuse heure pleine

Tarifs réglementés de l’électricité : légère baisse chez EDF, l’option Tempo se dégrade nettement

2 Fév. 2026 • 14:53
1 Energie

Depuis le 1er février 2026, les tarifs réglementés de vente (TRV) de l’électricité ont été mis...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iPhone pliable : de nouveaux détails dévoilent le design général

iPhone pliable : de nouveaux détails dévoilent le design général

2 Feb. 2026 • 17:00

image de l'article L’iPhone 17 Pro va détecter les hors-jeu dans le championnat brésilien de Foot

L’iPhone 17 Pro va détecter les hors-jeu dans le championnat brésilien de Foot

2 Feb. 2026 • 16:41

image de l'article MacBook Pro M5 Pro/Max : le CPU et le GPU au choix avec le nouveau configurateur de l’Apple Store ?

MacBook Pro M5 Pro/Max : le CPU et le GPU au choix avec le nouveau configurateur de l’Apple Store ?

2 Feb. 2026 • 15:34

image de l'article Lunettes connectées Apple : la filière de l’optique AR commence déjà à se transformer

Lunettes connectées Apple : la filière de l’optique AR commence déjà à se transformer

2 Feb. 2026 • 14:15

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site