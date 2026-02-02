Xuntian : la Chine prépare un télescope spatial aux capacités inédites

La Chine continue d’avancer ses pions dans le secteur de l’exploration spatiale avec Xuntian, son futur télescope orbital dont le lancement est prévu pour le début de l’année 2027. Présenté comme l’un des projets scientifiques les plus ambitieux de la CNSA, cet observatoire pourrait profondément renouveler notre compréhension de l’Univers, de la formation des galaxies à la détection d’exoplanètes potentiellement habitables.

Un « Hubble chinois » à la conception ultra-moderne

Xuntian, dont le nom signifie « examiner le ciel », reposera sur un système optique avancé à trois miroirs hors axe et un miroir principal de deux mètres. Bien que légèrement inférieur en diamètre à celui de Hubble, ce télescope bénéficiera de cinquante années de progrès technologique. Les équipes chinoises évoquent déjà un instrument « conçu pour rivaliser avec les meilleurs observatoires spatiaux actuels », tout en offrant un champ d’observation considérablement élargi. Si l’on en croit les scientifiques impliqués dans le projet, Xuntian devrait ouvrir « une décennie de découvertes majeures » en cosmologie, en astrophysique galactique et dans l’étude de la matière noire. Une ambition considérable qui confirme la montée en puissance de la Chine comme acteur clé de la recherche spatiale mondiale.



Des lignes « classiques » pour un télescope spatial, mais des capacités inédites

Une plateforme scientifique taillée pour la prochaine décennie

Doté de cinq instruments de première génération, dont une caméra de 2,6 milliards de pixels, Xuntian promet un champ de vision environ 300 fois supérieur à celui de Hubble. Le télescope embarquera également un coronographe capable d’observer des exoplanètes géantes, mais aussi des mondes rocheux jusqu’à 2,5 fois plus massifs que la Terre et situés dans des zones potentiellement habitables.

Autre atout stratégique, ce télescope spatial évoluera à proximité de la station spatiale chinoise Tiangong, ce qui facilitera énormément les opérations de maintenance, de ravitaillement et même le remplacement d’instruments, une flexibilité rare pour ce type de mission.