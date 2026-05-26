TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Science Blue Origin : la FAA autorise New Glenn à revoler après l’échec orbital de sa mission NG-3
Science

Blue Origin : la FAA autorise New Glenn à revoler après l’échec orbital de sa mission NG-3

2 min.
26 Mai. 2026 • 16:55
0

Bonne nouvelle pour la société spatiale de Jeff Bezos : Blue Origin peut relancer la préparation du prochain vol du New Glenn. La Federal Aviation Administration (FAA)  a validé le rapport d’enquête lié à l’anomalie survenue lors de la mission NG-3 et accepté les mesures correctives proposées par Blue Origin.

Une mission réussie sur la récupération, ratée sur l’orbite

En avril, New Glenn avait franchi une étape importante en réutilisant pour la première fois son booster du premier étage. Celui-ci avait réussi son retour sur la plateforme maritime Jacklyn, confirmant les ambitions de Blue Origin en matière de lanceur lourd partiellement réutilisable.

Blue Origin Newglenn

Mais cette réussite a été ternie par l’étage supérieur. Le satellite BlueBird 7 d’AST SpaceMobile a bien été séparé… avant d’être placé sur une orbite trop basse pour poursuivre sa mission. L’opérateur avait ensuite indiqué que son altitude ne permettait pas de maintenir les opérations avec la propulsion embarquée, condamnant le satellite à une désorbitation.

Une fuite cryogénique à l’origine de l’incident

Neuf mesures correctives avant NG-4

L’enquête a identifié une fuite cryogénique ayant gelé une ligne hydraulique, entraînant une anomalie de poussée durant la combustion du second étage. « Avant notre deuxième combustion GS2, nous avons rencontré une condition thermique anormale » avait expliqué Blue Origin « et, par conséquent, l’un des moteurs BE-3U n’a pas atteint sa pleine poussée. »

La FAA a désormais accepté les neuf actions correctives proposées. Blue Origin a simplement indiqué que « les préparatifs de NG-4 continuent » et que des informations supplémentaires arriveraient bientôt.

Cette autorisation est évidemment cruciale pour le lanceur New Glenn. Ce dernier doit en effet convaincre sur un marché actuellement archi dominé par SpaceX, notamment des clients commerciaux et institutionnels, sans oublier la mise en orbite programmée des satellites Amazon Leo.

 

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Blue Origin New Glenn Science

New Glenn : Blue Origin passe une étape clé, mais échoue sur l’essentiel de la mission

Blue Origin New Glenn Science

Blue Origin explique enfin l’échec partiel de New Glenn

New Glenn big Science

Blue Origin dévoile un New Glenn surdimensionné pour concurrencer le Starship de SpaceX

New Glenn Science

Blue Origin reporte le second lancement de sa fusée New Glenn à cause du mauvais temps et d’un incident maritime

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

For-All-Mankind

Space Force : un rapport prévoit d’envoyer des militaires américains sur la Lune

26 Mai. 2026 • 20:27
0 Science

La course à la Lune prend une tournure nettement plus agressive. Un rapport du Mitchell Institute for Aerospace Studies estime que les...

Spotify Logo

Spotify lance des articles de magazines à écouter

26 Mai. 2026 • 20:24
0 Internet

Spotify veut désormais capter aussi le temps d’écoute du journalisme long format. La plateforme de streaming lance des articles audio...

Nvidia Panneau De Configuration

Nvidia met fin à son panneau de configuration après 20 ans

26 Mai. 2026 • 19:52
0 Logiciels

Après 20 ans, Nvidia met un terme définitif à son panneau de configuration pour les utilisateurs avec une carte graphique RTX...

Flipper One

Flipper One : le célèbre outil de hacking devient un véritable cyberdeck sous Linux

26 Mai. 2026 • 18:10
0 Matériel

Après le très controversé (et très populaire) Flipper Zero, la startup Flipper Devices dévoile un appareil beaucoup...

Amazon Alexa Plus

Alexa+ est disponible en France : Amazon lance son assistant vocal IA

26 Mai. 2026 • 18:08
0 Logiciels

Un an après les États-Unis, Amazon annonce aujourd’hui la disponibilité en France d’Alexa+, la nouvelle version de...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Bêta 1 pour iOS 26.6, macOS 26.6, watchOS 26.6, tvOS 26.6 et visionOS 26.6

Bêta 1 pour iOS 26.6, macOS 26.6, watchOS 26.6, tvOS 26.6 et visionOS 26.6

26 May. 2026 • 19:12

image de l'article Apple doit son existence à cinq refus de HP, révèle Steve Wozniak

Apple doit son existence à cinq refus de HP, révèle Steve Wozniak

26 May. 2026 • 18:27

image de l'article Les futurs iPhone ne reviendraient finalement pas au titane

Les futurs iPhone ne reviendraient finalement pas au titane

26 May. 2026 • 17:04

image de l'article iPhone Ultra : quelques problèmes de production pour le pliable

iPhone Ultra : quelques problèmes de production pour le pliable

26 May. 2026 • 15:08

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site