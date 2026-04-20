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New Glenn : Blue Origin passe une étape clé, mais échoue sur l’essentiel de la mission

3 min.
20 Avr. 2026 • 13:15
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La concurrence spatiale est une chemin semé d’épines : Blue Origin peut certes revendiquer une avancée importante avec le dernier lancement de sa fusée New Glenn, sans pour autant parler de réussite totale. L’entreprise de Jeff Bezos a validé un jalon décisif pour sa stratégie spatiale, soit la récupération réussie d’un premier étage déjà utilisé. En revanche, la mission a été ternie par un soucis bien plus gênant sur le plan commercial puisque le satellite embarqué n’a pas été placé sur l’orbite attendue. Un résultat en demi-teinte en somme…

La réutilisation de New Glenn entre enfin dans le concret

Pour Blue Origin, le vrai motif de satisfaction tient donc au lanceur lui-même. Le premier étage de New Glenn, réemployé pour cette mission, est revenu se poser avec succès sur une barge après le décollage. Cette séquence – qui n’est pas une première, New Glenn ayant réussi à se poser à la verticale au mois de novembre 2025 – confirme que l’entreprise commence réellement à maîtriser l’un des piliers de l’économie spatiale moderne : la réutilisation des gros lanceurs orbitaux.

Dans un secteur dominé par SpaceX, ce point est évidemment capital : avec la réutilisation des lanceurs, Blue Origin vient de faire rentrer New Glenn dans un nouveau modèle commercial. C’est un cap majeur, même s’il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour arriver a niveau de routine atteint par les lanceurs Falcon 9 de SpaceX.

Le satellite BlueBird 7 n’a pas atteint d’orbite exploitable

Le succès du booster ne suffit toutefois pas à sauver la mission. AST SpaceMobile a en effet confirmé que son satellite BlueBird 7 avait été « placé sur une orbite plus basse que prévu » par l’étage supérieur. L’entreprise précise que, même si le satellite s’est bien séparé du lanceur et s’est activé, « l’altitude est trop basse pour soutenir les opérations avec sa technologie de propulsion embarquée ».

Un demi-succès qui rappelle le retard sur SpaceX

Cet d’incident souligne tout ce qui sépare encore Blue Origin de SpaceX. La firme d’Elon Musk conserve toujours sur son concurrent direct une avance considérable sur la fiabilité globale, la cadence de lancement et la précision orbitale de ses missions.  Blue Origin vient de prouver qu’elle possède enfin une base technologique sérieuse pour rivaliser, mais montre dans le même temps un niveau de maturité technologique insuffisant nécessaire pour contester réellement la domination de SpaceX.

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