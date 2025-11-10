Blue Origin reporte le second lancement de sa fusée New Glenn à cause du mauvais temps et d’un incident maritime

Blue Origin, la société spatiale fondée par Jeff Bezos, a de nouveau reporté le second vol de sa fusée géante New Glenn. Le lancement, initialement prévu le dimanche 9 novembre depuis Cape Canaveral, a été annulé en raison de conditions météorologiques défavorables, de quelques problèmes techniques sur l’aire de lancement et pour faire bonne mesure… d’un navire de croisière qui s’est malencontreusement aventuré dans la trajectoire de vol. La firme américaine prévoit désormais une nouvelle tentative pour le 12 novembre, avec une fenêtre de tir comprise entre 20 h 50 et 22 h 17 (heure française).
Cette mission représente une étape cruciale pour Blue Origin. Si New Glenn avait réussi à atteindre l’orbite lors de son vol inaugural en janvier, son étage principal avait explosé avant d’atterrir sur la barge prévue pour sa récupération. Cette fois, l’objectif consiste à faire atterrir avec succès le premier étage, confirmant ainsi la viabilité du modèle de « réutilisation », essentiel pour rivaliser avec SpaceX et son célèbre Falcon 9.
Le second vol de New Glenn sera également le premier du genre à caractère commercial. La fusée doit transporter la mission ESCAPADE de la NASA, composée de deux satellites destinés à étudier l’environnement magnétique de Mars. Elle embarque aussi un démonstrateur technologique pour Viasat, partenaire d’un autre programme spatial de l’agence américaine. Ce succès serait un signal fort pour Blue Origin, qui cherche à s’imposer sur le marché des lancements orbitaux grâce à une technologie plus économique et durable.
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
C’est du jamais vu : lors d’une présentation en direct à Guangzhou, le constructeur chinois XPeng a créé une...
À mesure que les technologies d’intelligence artificielle générative progressent, la frontière entre...
Chaque année, la date du 11 novembre — souvent appelée « Single Day » — marque un pic d’offres chez...
10 Nov. 2025 • 12:40
10 Nov. 2025 • 11:15
10 Nov. 2025 • 9:45
9 Nov. 2025 • 17:05