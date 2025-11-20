Blue Origin dévoile un New Glenn surdimensionné pour concurrencer le Starship de SpaceX

Quelques jours après le complet succès du deuxième vol de sa nouvelle méga-fusée, Blue Origin frappe à nouveau un grand coup. La société spatiale de Jeff Bezos vient en effet de présenter le projet d’une version encore plus imposante de son lanceur New Glenn, une version conçue pour rivaliser directement avec le Starship de SpaceX. Histoire de se faire une meilleure idée de ce futur géant spatial, le New Glenn « king size » dépassera même en hauteur la mythique Saturn V.

Un New Glenn renforcé, capable d’emporter 70 tonnes en orbite basse

Cette nouvelle variante, baptisée New Glenn 9×4, embarque neuf moteurs sur son premier étage et quatre sur son étage supérieur — contre sept et deux moteurs pour la version actuelle (désormais renommée New Glenn 7×2). Grâce à cette configuration, le booster pourra propulser « plus de 70 tonnes en orbite basse », une capacité légèrement inférieure aux 100 tonnes théoriques du Starship, mais largement suffisante toutefois pour placer Blue Origin dans la course aux lanceurs ultra-puissants.

La fusée adopte aussi une coiffe considérablement élargie afin d’accueillir des charges utiles plus volumineuses. L’entreprise met ainsi clairement en avant sa capacité à répondre aux besoins des « méga-constellations, explorations lunaires et missions lointaines », mais aussi à des projets de défense comme le programme Golden Dome.

Un clin d’œil appuyé aux ambitions lunaires

L’illustration dévoilée par Blue Origin montre une perspective au sol du New Glenn 9×4 au moment du décollage, la Lune trônant au-dessus de la fusée, bien plus grande qu’à l’accoutumée. Un message visuel limpide concernant les ambitions de la Blue Origin, la société s’étant déjà mise sur les rangs pour les futures missions lunaires de la NASA.

Le modèle 7×2, lui aussi mis à jour, gagne en puissance et adopte désormais une coiffe réutilisable, dans l’objectif de réduire les délais de remise en vol. Aucune date précise n’a encore été communiquée pour le prochain lancement, mais Blue Origin vise plutôt le début de l’année 2026. Dave Limp, le Directeur Général de Blue Origin, a d’ailleurs laissé entendre que le premier atterrisseur lunaire autonome Blue Moon Mark 1 serait bientôt prêt pour un voyage vers la Lune, preuve que la société accélère sur tous les fronts.