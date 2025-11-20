TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Science Blue Origin dévoile un New Glenn surdimensionné pour concurrencer le Starship de SpaceX
Science

Blue Origin dévoile un New Glenn surdimensionné pour concurrencer le Starship de SpaceX

20 Nov. 2025 • 18:38
0

Quelques jours après le complet succès du deuxième vol de sa nouvelle méga-fusée, Blue Origin frappe à nouveau un grand coup. La société spatiale de Jeff Bezos vient en effet de présenter le projet d’une version encore plus imposante de son lanceur New Glenn, une version conçue pour rivaliser directement avec le Starship de SpaceX. Histoire de se faire une meilleure idée de ce futur géant spatial, le New Glenn « king size » dépassera même en hauteur la mythique Saturn V.

Un New Glenn renforcé, capable d’emporter 70 tonnes en orbite basse

Cette nouvelle variante, baptisée New Glenn 9×4, embarque neuf moteurs sur son premier étage et quatre sur son étage supérieur — contre sept et deux moteurs pour la version actuelle (désormais renommée New Glenn 7×2). Grâce à cette configuration, le booster pourra propulser « plus de 70 tonnes en orbite basse », une capacité légèrement inférieure aux 100 tonnes théoriques du Starship, mais largement suffisante toutefois pour placer Blue Origin dans la course aux lanceurs ultra-puissants.

New Glenn big

La fusée adopte aussi une coiffe considérablement élargie afin d’accueillir des charges utiles plus volumineuses. L’entreprise met ainsi clairement en avant sa capacité à répondre aux besoins des « méga-constellations, explorations lunaires et missions lointaines », mais aussi à des projets de défense comme le programme Golden Dome.

Un clin d’œil appuyé aux ambitions lunaires

L’illustration dévoilée par Blue Origin montre une perspective au sol du New Glenn 9×4 au moment du décollage, la Lune trônant au-dessus de la fusée, bien plus grande qu’à l’accoutumée. Un message visuel limpide concernant les ambitions de la Blue Origin, la société s’étant déjà mise sur les rangs pour les futures missions lunaires de la NASA.

Le modèle 7×2, lui aussi mis à jour, gagne en puissance et adopte désormais une coiffe réutilisable, dans l’objectif de réduire les délais de remise en vol. Aucune date précise n’a encore été communiquée pour le prochain lancement, mais Blue Origin vise plutôt le début de l’année 2026. Dave Limp, le Directeur Général de Blue Origin, a d’ailleurs laissé entendre que le premier atterrisseur lunaire autonome Blue Moon Mark 1 serait bientôt prêt pour un voyage vers la Lune, preuve que la société accélère sur tous les fronts.

 

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

New Glenn Science

Blue Origin reporte le second lancement de sa fusée New Glenn à cause du mauvais temps et d’un incident maritime

New Glenn décollage Science

Succès majeur pour Blue Origin : New Glenn enchaîne un second vol et un retour contrôlé

New Glenn Science

Blue Origin reporte une nouvelle fois le lancement de sa fusée New Glenn à cause des tempêtes solaires

Lunar Rover Blue Origin Science

La NASA relance sa mission lunaire VIPER grâce à Blue Origin

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Nvidia GeForce RTX 5090 Carte Graphique GPU

Nvidia corrige le bug de Windows 11 qui plombe les performances en jeu

20 Nov. 2025 • 19:36
0 Actu OS

Soulagement pour les joueurs PC : si vos jeux ont des chutes de FPS depuis quelques semaines sans raison apparente, votre carte graphique n’est pas...

black friday week Promos

[#BlackFridayWeek] 1er jour d’une grosse semaine de promos High-tech

20 Nov. 2025 • 19:16
1
wolf-rayet-apep

James Webb révèle un superbe système stellaire double enveloppé d’immenses spirales de poussière

20 Nov. 2025 • 18:11
0 Science

Le télescope spatial James Webb continue de transformer notre compréhension du cosmos. Cette fois, l’instrument de la NASA a permis de...

Gemini 3 Pro Image Nano Banana Pro

Nano Banana Pro : Google lance son générateur d’images IA utilisant Gemini 3

20 Nov. 2025 • 17:31
0 Internet

Officiellement baptisé Gemini 3 Pro Image, c’est bien sous le nom de « Nano Banana Pro » que Google lance son nouveau...

DQ Reimagined

Dragon Quest VII Reimagined : Square Enix dévoile 15 minutes de gameplay

20 Nov. 2025 • 17:05
0 Jeux vidéo

Véritable monument du JRPG, Dragon Quest VII est de retour dans une version remastérisée de toute beauté : prévu pour...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article AirDrop entre les iPhone et smartphones Android est maintenant disponible

AirDrop entre les iPhone et smartphones Android est maintenant disponible

20 Nov. 2025 • 19:02

image de l'article Free Mobile dit travailler avec Apple pour la 5G+ sur iPad, mais c’est compliqué

Free Mobile dit travailler avec Apple pour la 5G+ sur iPad, mais c’est compliqué

20 Nov. 2025 • 17:59

image de l'article Apple Music nomme Tyler The Creator comme artiste de l’année 2025

Apple Music nomme Tyler The Creator comme artiste de l’année 2025

20 Nov. 2025 • 16:55

image de l'article Apple peut souffler : Samsung et BOE mettent fin à leur guerre des brevets OLED

Apple peut souffler : Samsung et BOE mettent fin à leur guerre des brevets OLED

20 Nov. 2025 • 16:30

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site