Succès majeur pour Blue Origin : New Glenn enchaîne un second vol et un retour contrôlé

Le jeudi 13 novembre 2025, depuis la base de lancement (Pad 36) de la Cape Canaveral Space Force Station, la fusée heavy-lift New Glenn de Blue Origin a enfin décollé pour sa seconde mission opérationnelle avant de réussir l’intégralité de sa mission. Après deux reports de mission, le booster principal a non seulement atteint l’espace mais a aussi été récupéré en mer sur la barge « Jacklyn », ce qui est une première pour Blue Origin. Ce succès constitue une étape majeure pour la firme de Jeff Bezos, qui apparait comme un concurrent de plus en plus sérieux du géant SpaceX.

Chargement scientifique et avenir martien

À son sommet, la New Glenn emportait les deux sondes jumeaux de la mission ESCAPADE de la NASA, des sondes destinées à étudier l’impact du vent solaire sur l’atmosphère de Mars. Avec cette première mission scientifique interplanétaire, Blue Origin se pose en concurrent direct de la NASA, de l’ESA et d’autres agences spatiales privées ou publiques. La fusée, forte de ses 98 mètres et propulsée par sept moteurs BE-4, a aussi embarqué un démonstrateur de relais de communication pour la société Viasat.

La récupération réussie du premier étage marque une avancée décisive vers la réutilisation des lanceurs – pilier du « business-model » de SpaceX – et permet à Blue Origin de se poser en vraie alternative pour les prochains lancements commerciaux et gouvernementaux. Pour rappel, la première mission effectuée au mois de janvier avait permis a New Glenn d’atteindre l’orbite sans réussir la phase de récupération. Blue Origin est donc passé à la vitesse supérieure, une montée en régime qui fait sans doute les affaires de la NASA, l’agence spatiale américaine cherchant justement une alternative à SpaceX, notamment pour son programme lunaire Artemis.