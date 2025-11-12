Blue Origin reporte une nouvelle fois le lancement de sa fusée New Glenn à cause des tempêtes solaires

L’activité solaire exceptionnelle observée cette semaine, responsable d’aurores spectaculaires à travers l’Amérique du Nord, vient également bouleverser les plans de Blue Origin. L’entreprise spatiale fondée par Jeff Bezos a annoncé le report du second lancement de sa fusée New Glenn, lancement initialement prévu depuis la base de Cap Canaveral, en Floride.
À seulement quelques heures du décollage, la société a donc décidé de suspendre l’opération en raison des risques que les tempêtes solaires pourraient faire peser sur la mission ESCAPADE de la NASA — un projet scientifique à destination de Mars. Ces perturbations peuvent en effet affecter les systèmes électroniques embarqués et compromettre la trajectoire du vaisseau. Aucun nouveau créneau de lancement n’a encore été communiqué.
Le premier vol d’essai de New Glenn, réalisé en janvier, avait été globalement couronné de succès. Cette seconde mission revêt cependant une importance particulière : pour la première fois, le lanceur Blue Origin transportera avec lui une charge utile commerciale. La société adopte donc une approche prudente, préférant retarder le lancement plutôt que de risquer la moindre défaillance.
Pour rappel, le premier report (décidé il y a quelques jours à peine) était dû à des conditions météorologiques défavorables et à la présence inattendue d’un navire de croisière sur la trajectoire de vol. Alors que la concurrence s’intensifie dans le secteur spatial face à SpaceX, Blue Origin joue donc la carte de la fiabilité. Le succès de New Glenn sera crucial pour renforcer la position de Blue Origin sur le marché des lancements commerciaux et des missions scientifiques à long terme.
