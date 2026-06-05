Rachat de SFR : Orange, Bouygues et Free obtiennent un délai supplémentaire de 48 heures

Le rachat de SFR par Orange, Bouygues Telecom et Free n’a pas lieu aujourd’hui, mais il ne semble plus très loin. Les différents opérateurs annoncent ce soir un délai supplémentaire de 48 heures.

La vente de SFR attendra encore un peu

Dans un court communiqué commun, les opérateurs indiquent :

Le 17 avril 2026, Bouygues Telecom, Free-Groupe iliad et Orange ont annoncé la soumission d’une nouvelle offre reflétant une valeur d’entreprise totale de 20,35 milliards d’euros pour les actifs d’Altice France concernés. Le groupe Altice France avait accordé au consortium une période d’exclusivité initiale jusqu’au 15 mai 2026 qui avait été étendue jusqu’au 5 juin 2026. Au regard de l’avancée des négociations, les parties se donnent un délai de 48 heures pour finaliser les accords.

L’offre de rachat pour mettre la main sur SFR est de 20,35 milliards d’euros. Orange, Bouygues Telecom et Free ont fait ensemble cette offre le 17 avril dernier. Leur toute première offre remonte à octobre avec un montant de 17 milliards d’euros. Celle-ci avait été rejetée moins de 24 heures après par Altice, la maison-mère de SFR.

Aujourd’hui, les trois acheteurs maintiennent le prix de 20,35 milliards d’euros. Mais comme nous pouvons le voir, il leur faut un délai supplémentaire pour réellement trouver un terrain d’entente. Auparavant, il y avait eu un délai de presque un mai entre le 15 mai et le 5 juin. Aujourd’hui, ils parlent de 48 heures supplémentaires.

Le détail du rachat

La répartition du prix de 20,35 milliards d’euros et de la valeur serait de l’ordre de 42 % pour Bouygues Telecom, 31 % pour Free-Groupe Iliad et 27 % pour Orange.

Avec un tel rachat, la France passerait de quatre à trois opérateurs. Bouygues Telecom, Free et Orange envisagent la répartition suivante du périmètre cible :

l’activité et la clientèle « B2B » seraient reprises par Bouygues Telecom

l’activité et la clientèle « B2C » seraient partagées entre Bouygues Telecom, Free-Groupe Iliad et Orange

les autres actifs et ressources (notamment les infrastructures et les fréquences) seraient partagés entre Bouygues Telecom, Free-Groupe Iliad et Orange, à l’exception du réseau mobile de SFR en zone non dense qui serait repris par Bouygues Telecom

En l’état, rien ne change pour les clients de SFR et de SFR RED. Et même en cas de rachat réellement acté, il faudra attendre plusieurs mois avant que la transition se fasse.