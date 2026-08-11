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Bluesky permet désormais de masquer les reposts d’un utilisateur sans se désabonner

2 min.
11 Août. 2026 • 12:40
0

Bluesky ajoute un nouveau réglage destiné à donner davantage de contrôle sur le contenu affiché dans ses fils d’actualité. Il est désormais possible de masquer uniquement les reposts provenant d’un utilisateur précis, tout en continuant à voir ses publications originales et à suivre son compte.

Masquer les reposts sans bloquer ni arrêter de suivre un compte

La fonction répond à un problème courant sur les réseaux sociaux : certains comptes intéressants publient peu, mais repartagent énormément de contenus. Jusqu’ici, les utilisateurs de Bluesky devaient accepter ces reposts, masquer entièrement le compte ou cesser de le suivre.

Bluesky Logo

Le nouveau réglage se trouve directement sur le profil concerné. Il suffit d’ouvrir le menu (les trois points) puis de sélectionner l’option permettant de masquer ses reposts dans les fils. La modification est individuelle et n’empêche pas le compte ciblé de continuer à republier normalement auprès de ses autres abonnés.

Cette amélioration arrive alors que Bluesky revendique plus de 43 millions d’utilisateurs et cherche à affiner son expérience face à X et Threads. La plateforme continue également à développer son modèle économique, avec un abonnement premium sans avantage algorithmique.

Les longs fils de discussion vont devenir plus lisibles

Bluesky prépare parallèlement une autre nouveauté actuellement proposée en bêta. L’application peut désormais numéroter automatiquement les publications constituant un même fil de discussion. L’utilisateur peut ainsi connaître immédiatement sa longueur sans que l’auteur ait besoin d’ajouter manuellement 1/10, 2/10 ou d’autres indications similaires.

Cette option peut être activée depuis les paramètres de Bluesky. Elle rapproche notamment le réseau de Threads, qui propose déjà un compteur similaire.

Après avoir connu plusieurs difficultés techniques liées à sa croissance, Bluesky poursuit donc son travail sur des améliorations plus discrètes mais directement visibles au quotidien. Le masquage sélectif des reposts illustre surtout une philosophie consistant à laisser chaque utilisateur façonner plus précisément son propre fil plutôt qu’à imposer un classement unique des contenus.

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