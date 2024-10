Bluesky va proposer un abonnement, mais très différent de celui de X

Bluesky développe un service d’abonnement premium qui offrira des fonctionnalités comme le téléchargement de vidéos de meilleure qualité et la personnalisation du profil, mais contrairement à la coche bleue de X, ce dernier n’augmentera pas la visibilité des publications et ne donnera aucun statut « vérifié ». Bluesky souligne que la plateforme « sera toujours libre d’utilisation », et que l’abonnement permettra de soutenir les améliorations de l’application et d’explorer des modèles commerciaux alternatifs au-delà des publicités traditionnelles. La directrice de l’exploitation de Bluesky, Rose Wang, ajoute que les abonnés payants ne recevront pas de traitement préférentiel, comme un classement spécial du compte ou des badges de vérification. Une toute autre « philosophie » que celle de X donc…

Bluesky a également révélé qu’il avait atteint 13 millions d’utilisateurs, soit une augmentation significative par rapport aux 2 millions de novembre 2023. Cette croissance a été alimentée en partie par un financement de 15 millions de dollars et par un énorme afflux d’utilisateurs suite à l’interdiction temporaire de X au Brésil ainsi qu’aux changements apportés à la fonctionnalité de blocage de X. Bluesky se positionne donc plus que jamais comme une alternative à X, même si les deux plateformes ne boxent pas (encore) dans la même catégorie.