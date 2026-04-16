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Bluesky victime d’une attaque : le réseau social décentralisé en panne mondiale partielle

3 min.
16 Avr. 2026 • 20:02
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Bluesky traverse une nouvelle zone de turbulence ce jeudi, avec de fortes perturbations touchant à la fois son site web et son application mobile. Le réseau social, qui poursuit sa montée en puissance en tant qu’alternative à X, a subi des ralentissements, des messages d’erreur répétés et un accès très instable pour plusieurs fonctionnalités clés. Cette fois, l’entreprise n’a pas laissé place au doute : la direction a attribué les difficultés à une attaque par déni de service, un signe que la plateforme entre désormais dans une phase où sa visibilité croissante l’expose davantage aux cyber-malandrins.

Une panne partielle mais très visible pour les utilisateurs

Dans les faits, Bluesky n’a pas totalement disparu, mais son fonctionnement est devenu extrêmement erratique. Certaines pages chargent lentement, d’autres renvoient des messages d’erreur, tandis que plusieurs flux populaires deviennent temporairement inaccessibles. Les utilisateurs ont notamment vu apparaître des alertes liées à un trafic trop élevé ou à des limitations de requêtes, une preuve que l’infrastructure peinait à absorber ou filtrer la pression exercée sur ses services.

Bluesky Logo

Le plus frappant est que les perturbations ne semblent pas toucher toutes les parties du réseau de manière identique. Certains flux personnels restent parfois accessibles, alors que des sections très consultées comme les recommandations ou les comptes officiels sont davantage affectées.

Un réseau encore en construction… et donc fragile

Bluesky met souvent en avant son architecture décentralisée comme un atout majeur. Cet incident montre pourtant qu’un service peut rester vulnérable même lorsqu’il repose sur un protocole ouvert. Dans la pratique, l’expérience de la grande majorité des utilisateurs dépend encore d’une infrastructure principale très identifiable, et donc attaquable. La promesse d’ouverture et de décentralisation ne dispense jamais de disposer d’une infrastructure capable d’encaisser les attaques, de protéger les services critiques et de maintenir une expérience utilisateur stable.

A noter enfin que les ingénieurs de Bluesky sont évidemment sur le pont, et que les services semblent presque tous fonctionnels désormais.

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