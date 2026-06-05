La patronne de Xbox reconnaît qu’il faut des jeux en exclusivité

Asha Sharma, la nouvelle patronne de Xbox, expose une politique d’exclusivités encore mouvante pour les jeux au moment où des titres comme Halo et Fable s’ouvrent à la PS5. Le groupe cherche à proposer ses jeux le plus largement possible tout en renforçant la valeur de sa propre plateforme.

Le retour des exclusivités chez Xbox ?

Asha Sharma résume elle-même cette tension lors d’une interview avec Bloomberg :

Nous sommes le deuxième éditeur mondial et, pour être un grand éditeur, nos jeux doivent toucher de larges publics. En même temps, nous devenons de plus en plus une plateforme et, pour devenir une plateforme, il faut des contenus et des services exclusifs. Nous examinons donc cela de très près. Nous devons réfléchir avec beaucoup d’attention à chaque titre, à la manière de l’aborder et tirer des leçons de cas comparables dans l’industrie. C’est ce que nous faisons.

Cette position installe une méthode de décision au cas par cas, sans promesse de règle unique pour l’ensemble du catalogue.

Pendant des années, la répartition paraissait stable dans l’esprit du public : Call of Duty relevait d’une logique multiplateforme et Halo incarnait l’identité propre de Xbox. L’annonce de Halo : Campaign Evolved sur PS5 a donc pris une portée qui dépasse un simple portage car elle touche la franchise la plus définissante pour Xbox.

La confusion s’est encore renforcée quand Xbox a confirmé Fable sur PS5 dès son lancement. Cette arrivée simultanée est le signe d’un changement stratégique majeur, ce qui place désormais chaque grande licence sous surveillance quant à son futur statut. Gears of War: E-Day s’inscrit déjà dans ce climat, avec des spéculations sur une sortie pour PS5. Cela reste à ce stade sans confirmation.

Le premier test d’Asha Sharma

Ces annonces ne portent pourtant pas toutes la marque de la nouvelle dirigeante car une grande partie des jeux du prochain Xbox Games Showcase étaient déjà en préparation bien avant qu’Asha Sharma soit envisagée pour ce poste. Le rendez-vous comptera malgré tout comme sa première occasion de poser publiquement sa vision pour l’avenir de l’entreprise.

Depuis son arrivée à la tête de Xbox, Asha Sharma a indiqué vouloir engager de grands changements pour remettre l’entreprise sur les rails. La question des exclusivités occupera une place centrale dans cette démonstration car elle touche en même temps la portée commerciale des jeux, la valeur de Xbox et la lisibilité de la stratégie pour les joueurs.