La France autorise les robots de livraison autonomes

La France ouvre la voie à l’homologation des premiers robots de livraison autonomes, sans présence humaine à bord. Ces véhicules pourront transporter jusqu’à 1 000 kg de marchandises sur plusieurs dizaines de kilomètres, sous supervision à distance.

Les robots de livraison autonomes arrivent en France

Le ministère des Transports annonce, via un arrêté publié au Journal officiel, l’ouverture de la procédure d’homologation pour ces véhicules autonomes de livraison, faisant de la France l’un des premiers pays au monde à se doter d’un tel cadre réglementaire. Le gouvernement justifie ce choix par la volonté de ne pas retarder le déploiement de cette technologie, préférant agir dès maintenant plutôt que d’attendre l’émergence d’un standard international.

Ces robots sont classés dans la catégorie L des véhicules, qui regroupe habituellement les cyclomoteurs, motos, tricycles et quads, et doivent respecter des dimensions maximales fixées à 4 mètres de long, 2 mètres de large et 2,5 mètres de haut. Ils sont équipés de caméras, de radars et de logiciels d’analyse de données capables de piloter leurs propres actionneurs, avec une charge utile plafonnée à 1000 kg et pourront désormais circuler directement sur la chaussée plutôt que de se limiter aux trottoirs.

Les collectivités territoriales conserveront la responsabilité de définir les zones et itinéraires autorisés pour ces véhicules, une compétence locale qui vient encadrer le déploiement national du dispositif. Chaque robot devra par ailleurs être supervisé à distance et se conformer aux exigences de cybersécurité et de protection des données personnelles imposées par le RGPD, deux garanties destinées à limiter les risques d’un usage totalement autonome sur la voie publique.

La France devance un cadre européen encore en discussion

Cette décision intervient alors que l’ONU et l’Union européenne travaillent encore à la définition d’un cadre commun pour ces technologies, ce qui place la France en position d’avant-garde réglementaire plutôt qu’en simple suiveur d’un futur standard.

Le ministère des Transports présente ces robots, conçus pour transporter des marchandises sans présence humaine à bord dans un format compact et électrique adapté aux trajets courte distance, comme une réponse directe aux défis de la logistique urbaine, en contribuant à un dernier kilomètre plus propre, plus silencieux et plus efficace.