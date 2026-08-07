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Suno va intégrer un watermark à ses musiques générées par IA pour lutter contre la fraude

3 min.
7 Août. 2026 • 11:25
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Suno renforce ses garde-fous face à la multiplication des abus liés à la musique générée par intelligence artificielle. La plateforme va intégrer un watermark audio ainsi qu’une technologie d’empreinte numérique à ses créations afin de permettre aux services de streaming d’identifier plus facilement leur origine.

Les chansons de Suno deviendront plus faciles à identifier

Si l’on en croit le CEO de Suno Mikey Shulman, ces marqueurs seront conçus pour résister aux tentatives de suppression sans modifier l’expérience d’écoute. Suno prépare parallèlement de nouvelles restrictions sur les téléchargements afin de limiter la production massive de morceaux ensuite diffusés artificiellement sur les plateformes.

Suno

La société vise notamment les systèmes combinant des milliers de chansons générées automatiquement et des robots chargés de gonfler leur nombre d’écoutes pour percevoir frauduleusement des royalties. Spotify avait déjà renforcé ses règles contre le spam, les faux streams et l’usurpation liés à l’IA.

Suno durcit également ses règles d’utilisation

Les nouvelles directives interdisent explicitement les escroqueries, le faux engagement, la reproduction de chansons existantes ou encore l’utilisation sans autorisation de la voix et de l’apparence d’une personne. Mikey Shulman précise toutefois que ces technologies « ne sont pas destinées à juger si une chanson est bonne, significative ou suffisamment humaine ».

Une offensive alors que les procès s’accumulent

Suno reste confronté à plusieurs batailles judiciaires. Universal, Warner et Sony avaient attaqué Suno et Udio pour une utilisation présumée d’enregistrements protégés lors de l’entraînement de leurs modèles. Warner a depuis conclu un accord avec Suno, tandis que les procédures avec Universal et Sony se poursuivent.

Cette stratégie contraste avec celle de Spotify, qui prépare des remixes générés par IA avec l’accord préalable des ayants droit. En ajoutant des marqueurs traçables à ses morceaux, Suno cherche désormais à préserver la créativité permise par son outil tout en réduisant les usages frauduleux qui menacent sa légitimité auprès de l’industrie musicale et surtout l’exposent à des poursuites judiciaires

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