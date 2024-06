UMG, Warner Music et Sony Music Groupe attaquent en justice des sociétés d’IA génératives de musique

Les plus grandes maisons de disques au niveau mondial, soit Universal Music Group, Warner Music Group et Sony Music Group, viennent d’attaquer en justice les startups d’IA Suno et Udio pour avoir prétendument utilisé sans autorisation leurs chansons protégées par droits d’auteur. La Recording Industry Association of America (RIAA) a initié cette procédure judiciaire historique, estimant que les technologies d’IA génératives doivent se conformer aux lois sur le copyright et le droit d’auteur. Les plaintes, qui ont été déposées devant des tribunaux fédéraux américains, accusent les startups d’IA Suno et Udio d’avoir exploité des pistes protégées par des droits d’auteur et demandent des injonctions contre leur utilisation future ainsi que des dommages-intérêts pouvant atteindre jusqu’à 150 000 dollars par œuvre enfreinte, ce qui pourrait entraîner tout simplement la faillite de ces deux sociétés.

Les plaint§es initiées soutiennent en outre que les IA de Suno et Udio ont créé des chansons ressemblant de manière frappante à des œuvres existantes, ce qui suggère qu’elles ont été entraînées sur de la musique protégée par des droits d’auteur. Les exemples cités incluent des similitudes avec des chansons des Temptations, de Green Day et de Mariah Carey, ainsi que des voix imitant des artistes comme Michael Jackson et ABBA. La RIAA précise qu’elle n’est pas en principe opposée à l’entraînement de l’IA sur des œuvres protégées par des droits d’auteur mais contre le fait de le faire sans licence et consentement des ayants droits, garantissant ainsi que les labels et les artistes touchent une compensation sur l’entrainement des IA.

L’industrie du disque travaille actuellement sur ses propres accords de licence d’IA, à l’instar des accords d’Universal avec SoundLabs et YouTube qui permettent une utilisation contrôlée du contenu généré par l’IA tout en respectant la propriété des droits d’auteur. Face à ces accusations, le cofondateur de Suno Mikey Shulman, a déclaré que les pratiques de l’entreprise sont légales et conformes aux normes de l’industrie, mais qu’il s’adapterait si les lois venaient à changer.