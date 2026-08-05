TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Disney dit envisager du streaming gratuit sur Disney+
Internet

Disney dit envisager du streaming gratuit sur Disney+

3 min.
5 Août. 2026 • 19:46
0

Josh D’Amaro, le patron de Disney, a confirmé que l’entreprise explore l’idée d’une offre de streaming gratuite pour voir les films et séries. L’objectif est triple : toucher une clientèle plus sensible aux prix, augmenter les revenus publicitaires grâce à un inventaire disponible et espérer la croissance des abonnements à Disney+.

Disney Plus Logo

Disney+ ne manque pas d’abonnés payants, mais le service de streaming manque de places pour ses publicités. Josh D’Amaro l’a dit lui-même : « nous sommes assez bien vendus ». Traduction : l’inventaire publicitaire est saturé. Un service de streaming gratuit, avec un public plus large, libérerait de l’espace pour les annonceurs et accélérerait la croissance des revenus publicitaires. L’entreprise voit ce service comme un moyen d’élargir son audience et d’attirer des clients plus sensibles aux prix, tout en alimentant la croissance des abonnements à Disney+.

Le mouvement s’inscrit dans une tendance plus large. Netflix a également signalé qu’il envisageait un service gratuit dans certains pays, sans plan à court terme. Les plateformes comme Disney+, Netflix et HBO Max font face à une concurrence accrue de YouTube qui a multiplié les initiatives pour ressembler à une télévision traditionnelle avec des chaînes diffusant du contenu 24 heures sur 24. Disney pourrait ainsi utiliser la gratuité pour contrer cette pression et capter des utilisateurs qui ne sont pas encore prêts à payer.

L’offre gratuite de streaming comme outil de conversion

La stratégie de Disney repose sur l’idée que le gratuit n’est pas une fin en soi, mais une porte d’entrée. Josh D’Amaro a expliqué que ce service gratuit servirait à « alimenter la croissance des abonnés en haut de l’entonnoir ». Concrètement, attirer un large public sur un service avec publicités, puis le convertir vers un abonnement payant sur Disney+ pour une expérience sans publicité. C’est le modèle qui a pour nom « top-of-funnel ». Disney espère ainsi élargir son audience totale tout en augmentant son nombre d’abonnés payants. L’initiative s’inscrit également dans la stratégie de Josh D’Amaro visant à faire de Disney+ la « pièce maîtresse numérique » de l’entreprise, avec l’intégration future de jeux, de marchandises et d’une personnalisation accrue.

Un autre avantage, souligné le dirigeant de Disney, est la position unique du groupepar rapport à ses concurrents de streaming payants (Netflix, Amazon Prime Video, etc). Là où d’autres plateformes peinent à vendre leur inventaire publicitaire, Disney est « assez bien vendu ». Cela signifie qu’ajouter un service gratuit générerait une nouvelle source de revenus publicitaires sans cannibaliser ses offres payantes. L’annonce intervient alors que Disney a signé un accord avec TikTok pour intégrer du contenu court créé par les fans dans Disney+, renforçant l’attrait du service pour les audiences plus jeunes.

Pour l’instant, aucune date ni aucun détail concret n’ont été annoncés pour le streaming gratuit. En tout cas, cela confirme une fuite du mois dernier qui évoquait justement une version gratuite pour Disney+.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Fallout Serie Geekeries

La série Fallout est disponible en streaming gratuit sur YouTube

Disney Plus Logo Marvel Internet

Disney+ retire une nouvelle fois le Dolby Vision et la 3D

Disney Plus Nouveau Logo Internet

Disney+ envisage une version gratuite pour voir les films et séries

Disney Plus Logo Marvel Internet

Disney+ ajoute le support du HDR10+ pour les films et séries

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Google Assistant

Google Assistant va disparaître des smartphones Android en septembre

5 Août. 2026 • 18:04
1 Logiciels

Dire « Hey Google » ou appuyer longuement sur le bouton d’alimentation d’un téléphone Android ne lancera...

XBOX25-Creator-Klobrille-BG-1920×1080-1-a0d4807845d8ea6d9201

Xbox fête ses 25 ans avec des cadeaux, des thèmes et une sélection Game Pass de jeux « historiques »

5 Août. 2026 • 17:40
0 Jeux vidéo

Microsoft poursuit les célébrations du 25e anniversaire de Xbox avec plusieurs cadeaux numériques destinés aux joueurs de la...

Toy Story 5 Jessie Buzz Woody

Disney+ s’associe à TikTok pour des vidéos avec ses films et séries

5 Août. 2026 • 16:18
0 Internet

Des centaines de films et séries Disney deviennent accessibles aux créateurs de contenu grâce à un nouvel accord global entre...

Tempête solaire

NASA : la mission PUNCH améliore spectaculairement la prévision des tempêtes solaires

5 Août. 2026 • 15:30
0 Science

La NASA vient d’améliorer drastiquement la précision des prévisions des tempêtes solaires. Grâce aux quatre...

Intelligence Artificielle Cerveau Puce

Les pays en développement doivent parier sur l’IA, selon la Banque mondiale

5 Août. 2026 • 14:10
0 Internet

Seuls 4,5 % des emplois sont menacés par l’intelligence artificielle dans les pays en développement, contre 14,2 % dans les pays...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iMessage est disponible sur Android avec Sunbird

iMessage est disponible sur Android avec Sunbird

5 Aug. 2026 • 18:39

image de l'article Apple Vision Pro : une étude confirme son intérêt en chirurgie avec des opérations 19 % plus rapides

Apple Vision Pro : une étude confirme son intérêt en chirurgie avec des opérations 19 % plus rapides

5 Aug. 2026 • 17:45

image de l'article iOS 27 pourrait afficher l’état de santé de la batterie des AirPods

iOS 27 pourrait afficher l’état de santé de la batterie des AirPods

5 Aug. 2026 • 17:25

image de l'article Foxconn réalise le plus gros chiffre d’affaires de son histoire… et ce n’est pas grâce à Apple !

Foxconn réalise le plus gros chiffre d’affaires de son histoire… et ce n’est pas grâce à Apple !

5 Aug. 2026 • 16:30

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site