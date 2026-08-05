Disney dit envisager du streaming gratuit sur Disney+

Josh D’Amaro, le patron de Disney, a confirmé que l’entreprise explore l’idée d’une offre de streaming gratuite pour voir les films et séries. L’objectif est triple : toucher une clientèle plus sensible aux prix, augmenter les revenus publicitaires grâce à un inventaire disponible et espérer la croissance des abonnements à Disney+.

Disney+ ne manque pas d’abonnés payants, mais le service de streaming manque de places pour ses publicités. Josh D’Amaro l’a dit lui-même : « nous sommes assez bien vendus ». Traduction : l’inventaire publicitaire est saturé. Un service de streaming gratuit, avec un public plus large, libérerait de l’espace pour les annonceurs et accélérerait la croissance des revenus publicitaires. L’entreprise voit ce service comme un moyen d’élargir son audience et d’attirer des clients plus sensibles aux prix, tout en alimentant la croissance des abonnements à Disney+.

Le mouvement s’inscrit dans une tendance plus large. Netflix a également signalé qu’il envisageait un service gratuit dans certains pays, sans plan à court terme. Les plateformes comme Disney+, Netflix et HBO Max font face à une concurrence accrue de YouTube qui a multiplié les initiatives pour ressembler à une télévision traditionnelle avec des chaînes diffusant du contenu 24 heures sur 24. Disney pourrait ainsi utiliser la gratuité pour contrer cette pression et capter des utilisateurs qui ne sont pas encore prêts à payer.

L’offre gratuite de streaming comme outil de conversion

La stratégie de Disney repose sur l’idée que le gratuit n’est pas une fin en soi, mais une porte d’entrée. Josh D’Amaro a expliqué que ce service gratuit servirait à « alimenter la croissance des abonnés en haut de l’entonnoir ». Concrètement, attirer un large public sur un service avec publicités, puis le convertir vers un abonnement payant sur Disney+ pour une expérience sans publicité. C’est le modèle qui a pour nom « top-of-funnel ». Disney espère ainsi élargir son audience totale tout en augmentant son nombre d’abonnés payants. L’initiative s’inscrit également dans la stratégie de Josh D’Amaro visant à faire de Disney+ la « pièce maîtresse numérique » de l’entreprise, avec l’intégration future de jeux, de marchandises et d’une personnalisation accrue.

Un autre avantage, souligné le dirigeant de Disney, est la position unique du groupepar rapport à ses concurrents de streaming payants (Netflix, Amazon Prime Video, etc). Là où d’autres plateformes peinent à vendre leur inventaire publicitaire, Disney est « assez bien vendu ». Cela signifie qu’ajouter un service gratuit générerait une nouvelle source de revenus publicitaires sans cannibaliser ses offres payantes. L’annonce intervient alors que Disney a signé un accord avec TikTok pour intégrer du contenu court créé par les fans dans Disney+, renforçant l’attrait du service pour les audiences plus jeunes.

Pour l’instant, aucune date ni aucun détail concret n’ont été annoncés pour le streaming gratuit. En tout cas, cela confirme une fuite du mois dernier qui évoquait justement une version gratuite pour Disney+.