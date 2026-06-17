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Disney+ retire une nouvelle fois le Dolby Vision et la 3D

2 min.
17 Juin. 2026 • 17:04
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Les abonnés européens de Disney+ ont, une nouvelle fois, perdu l’accès au Dolby Vision et aux films 3D. Le service de streaming a discrètement retiré le support, toujours en lien avec un conflit autour des brevets.

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Nouveau retrait du Dolby Vision et de la 3D sur Disney+

Le premier cas avait commencé en février. À cette période, Disney+ avait retiré le Dolby Vision, le HDR10+ et la 3D à la suite d’un conflit avec InterDigital, une société américaine spécialisée dans les technologies radio et vidéo, et les brevets. Quelques jours plus tard, Disney+ avait retiré le HDR standard. Mais les abonnés européens ont retrouvé tous les supports peu de temps après.

Voilà aujourd’hui que l’histoire se répète, avec le Dolby Vision et la 3D qui ont disparu sur Disney+ en France et dans les autres pays en Europe. C’est encore en lien avec les brevets et InterDigital. Cette semaine, InterDigital a publié un communiqué indiquant :

La section locale de Mannheim de la juridiction unifiée du brevet (JUB) a statué qu’InterDigital avait droit à une injonction à l’encontre de Disney pour contrefaçon d’un brevet d’InterDigital portant sur certaines techniques d’encodage vidéo liées au HEVC et a confirmé la validité de ce brevet. La JUB est une juridiction paneuropéenne en matière de brevets dont les décisions s’appliquent dans plusieurs pays de l’Union européenne (UE) ; ici, l’injonction prononcée à l’encontre de Disney s’étend à 11 pays de l’UE. Disney peut faire appel de cette décision.

Le jugement rendu par le tribunal de Mannheim est la première injonction obtenue par InterDigital auprès de la JUB à l’encontre de Disney. D’autres injonctions ont été prononcées par des tribunaux en Allemagne et au Brésil pour violation par Disney de la propriété intellectuelle d’InterDigital relative à la technologie HDR (High Dynamic Range), à la superposition dynamique de plusieurs flux vidéo et à d’autres technologies de compression liées aux normes HEVC et AVC.

Ainsi, si vous avez un abonnement à Disney+, vous pouvez continuer à regarder les films et séries en 4K HDR. En revanche, vous perdez le Dolby Vision et la 3D. À voir quand il y aura un retour à la normale.

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