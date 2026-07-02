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Taxer 10 centimes par Go sur Internet : la proposition du PS se fait critiquer

3 min.
2 Juil. 2026 • 18:35
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La proposition du Parti socialiste de taxer les flux de données à 0,10 euro par gigaoctet a déclenché une forte inquiétude en ligne, avec la crainte d’une surtaxe de plusieurs dizaines d’euros par mois pour chaque foyer. Ce calcul existe bien sur le papier car une consommation moyenne de 200 Go mensuels pour une ligne fixe (selon les données de l’Arcep) aboutit mécaniquement à 20 euros, mais le dispositif affiché vise en réalité les grandes plateformes qui inondent les réseaux.

Internet France

Le PS parle d’une « taxation des flux de données numériques distribués sur le territoire français, au taux de 0,10 euro par gigaoctet, afin de financer l’infrastructure du réseau utilisé par les plateformes ». Dans l’esprit du texte, la cible est donc le cœur du trafic d’Internet, à savoir les grands générateurs de flux comme Netflix, Akamai, Google, Meta et Amazon qui concentrent ensemble 47 % du trafic Internet français selon l’Arcep. Le mécanisme reposerait sur les interconnexions entre leurs serveurs et les réseaux des opérateurs français.

Le dispositif proposé repose sur une logique du partage équitable, c’est-à-dire une contribution des grandes plateformes au financement des infrastructures télécoms qu’elles sollicitent massivement. Les opérateurs comme Orange, Free, SFR ou Bouygues Telecom pourraient répercuter cette charge uniquement vers les plateformes dépassant 5 % du trafic national. Le PS ajoute aussi deux garde-fous politiques : l’interdiction de faire remonter cette taxe sur la facture de l’abonné et un gel des tarifs Internet pendant 24 mois sous contrôle de l’Arcep.

Sur le plan politique, l’idée est habile. Elle répond à une revendication ancienne des opérateurs, tout en évitant d’assumer une taxe directe sur les ménages. Elle tente aussi de corriger l’image d’une box Internet plus chère, alors que la panique née sur les réseaux sociaux est venue d’une lecture brute du taux de 0,10 euro par Go appliqué à l’usage moyen d’un foyer.

Une mise en œuvre très incertaine

Le problème majeur reste technique. Taxer les flux de peering suppose de mesurer précisément qui envoie quoi, vers qui, à quel volume et sur quelle route, dans un Internet fondé sur des chemins multiples, des caches locaux et des réseaux de diffusion de contenu (CDN) très distribués. Cette architecture rend le traçage beaucoup plus complexe qu’un simple relevé de consommation.

Des effets de bord sont aussi possibles. Les plateformes pourraient déplacer certains serveurs hors de France ou modifier leurs schémas de distribution pour éviter la taxe, avec un double risque : moins de recettes que prévu et une latence plus élevée pour les internautes français. Le projet a donc une force politique réelle, mais sa crédibilité dépendra entièrement de sa capacité à surmonter ces limites techniques sans désorganiser le fonctionnement du réseau.

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