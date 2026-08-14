Éclipse solaire : la NASA capture l’ISS traversant le Soleil dans un cliché spectaculaire

La NASA a publié l’une des images les plus spectaculaires de l’éclipse solaire du 12 août 2026. Près de Hodgdon, dans le Maine, le photographe Joel Kowsky a immortalisé la Station spatiale internationale au moment précis où sa silhouette traversait le disque solaire, lui-même partiellement masqué par la Lune. Un alignement heureux qui n’a duré qu’une fraction de seconde !

Un passage à près de 28 000 km/h

Sur le cliché, l’ISS paraît presque immobile devant le Soleil. L’impression est trompeuse : la station évolue à environ 400 kilomètres d’altitude et file à près de 28 000 km/h, une vitesse qui lui permet d’effectuer environ 16 orbites terrestres par jour. Son passage devant l’astre n’était donc visible que pendant un instant extrêmement bref.

Photo NASA / Joel Kowsky

Pour réussir cette photographie, Joel Kowsky devrait connaître avec une grande précision la trajectoire de la station et se positionner dans une zone géographique très étroite. Le résultat donne l’illusion saisissante d’un laboratoire orbital suspendu devant notre étoile.

Une éclipse également observée depuis l’espace

L’image a été réalisée pendant l’éclipse totale visible notamment en Islande et dans certaines régions d’Espagne, éclipse seulement partielle dans le Maine … comme dans l’ensemble de l’hexagone. A noter que sept astronautes et cosmonautes se trouvaient alors dans l’ISS au moment de ce beau cliché, parmi lesquels l’astronaute française Sophie Adenot, arrivée en février pour sa mission Epsilon. Le phénomène était également observable depuis l’orbite : l’astronaute américaine Jessica Meir a partagé des clichés pris depuis la station, où environ 18 % du Soleil a été occulté au maximum.

Joel Kowsky avait déjà photographié un transit comparable pendant l’éclipse américaine de 2017. Neuf ans plus tard, le photographe de la NASA signe une nouvelle image où deux phénomènes parfaitement prévisibles produisent, grâce à un alignement exceptionnel, une scène qui paraît presque impossible, voire quasi irréelle.