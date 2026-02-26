TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Science Starliner de Boeing : un rapport accablant de la NASA révèle comment deux astronautes ont frôlé la catastrophe
Science

Starliner de Boeing : un rapport accablant de la NASA révèle comment deux astronautes ont frôlé la catastrophe

3 min.
26 Fév. 2026 • 15:55
0

La NASA vient de publier un rapport de 312 pages qui fait l’effet d’une onde de choc dans l’industrie spatiale. Le vol habité du Boeing Starliner en 2024 est en effet désormais classé « Type A », le niveau le plus grave dans la nomenclature de l’agence, une qualification habituellement réservée aux accidents mortels ou à la perte totale d’un véhicule spatial.

Une mission de huit jours transformée en épreuve de neuf mois

Initialement prévue pour une courte rotation vers la Station spatiale internationale, la mission s’est prolongée pendant neuf mois pour les astronautes Suni Williams et Butch Wilmore (ci-dessous). En cause, des anomalies majeures affectant les propulseurs et des fuites d’hélium qui ont compromis la manœuvrabilité de la capsule.

suni-williams-et-butch-wilmore-lors-d-une-conference-de-presse-photo-sipa-ap-1723357136

Les deux vétérans ont finalement regagné la Terre en mars 2025 à bord d’un vaisseau de secours opéré par SpaceX. Selon le nouvel administrateur de la NASA, Jared Isaacman, les défaillances observées « n’auraient jamais dû être acceptées pour un vol habité ».

Des défaillances techniques et organisationnelles

Une chaîne de décision mise en cause

L’enquête pointe une combinaison préoccupante de matériel défectueux, de procédures incomplètes et d’erreurs de supervision. La NASA reconnaît avoir sous-estimé plusieurs signaux d’alerte identifiés avant le lancement de juin 2024.

Starliner 1

Boeing fragilisé, SpaceX renforcé

Pour Boeing, déjà affaibli par des retards répétés et des surcoûts, cette classification constitue un revers majeur. L’agence exige désormais une refonte complète des processus de certification et un contrôle accru des systèmes de propulsion. Dans ce contexte, SpaceX s’impose plus que jamais comme le partenaire clé des États-Unis pour l’accès à l’orbite basse.

Au-delà du cas Starliner, ce rapport marque un tournant dans la gouvernance des vols habités. En reconnaissant publiquement ses propres lacunes, la NASA cherche visiblement à restaurer une culture de sécurité irréprochable. Reste à savoir si cette crise servira de catalyseur pour consolider durablement les relations entre l’État et les industriels privés.

SOURCESciencepost

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Starliner 1 Science

Boeing Starliner : la NASA veut croire à un lancement dès avril malgré l’accumulation d’incidents

ISS sortie extravehiculaire Science

ISS : la NASA reporte une sortie extravéhiculaire après un incident médical à bord

nasa-iss-crew-11 Science

ISS : la NASA confirme le retour anticipé de l’équipage Crew-11 après un incident médical

ISS Science

La NASA reporte indéfiniment le lancement de la mission Axiom Mission 4…. à cause d’une fuite

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Google Nano Banana 2

Nano Banana 2 : Google lance son générateur d’images IA rapide

26 Fév. 2026 • 17:37
0 Internet

Moins d’un an après le lancement de Nano Banana, Google déploie Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image), la nouvelle version de son...

netflix mars 2026

Les films et séries qui arrivent sur Netflix en mars 2026

26 Fév. 2026 • 16:29
0 Internet

En mars 2026, le catalogue Netflix France se renforce avec une vague de nouveautés particulièrement dense, entre nouvelles séries...

Instagram Alerte Notification Parents Enfants Suicide Automutilation

Instagram va alerter les parents lorsque leurs enfants font certaines recherches

26 Fév. 2026 • 16:03
1 Internet

Instagram commencera dès les prochaines semaines à alerter les parents lorsque leurs enfants effectuent des recherches...

Reddit Logo

Reddit écope d’une amende pour l’usage de données d’enfants

26 Fév. 2026 • 14:10
0 Internet

L’Information Commissioner’s Office (ICO) au Royaume-Uni a infligé une amende de 14,47 millions de livres sterling (16,6 millions...

Kingdom Come Delivrance 2

Kingdom Come: Deliverance au cinéma : Daniel Vávra quitte le jeu vidéo pour piloter l’adaptation !

26 Fév. 2026 • 13:20
0 Geekeries

Daniel Vávra, le créateur du génial Kingdom Come: Deliverance (l’un des meilleurs jeux de rôle de ces dernières...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Le très attendu Crimson Desert arrivera bien day one sur macOS

Le très attendu Crimson Desert arrivera bien day one sur macOS

26 Feb. 2026 • 16:30

image de l'article Tim Cook confirme l’arrivée de nouveaux produits Apple dès lundi

Tim Cook confirme l’arrivée de nouveaux produits Apple dès lundi

26 Feb. 2026 • 15:12

image de l'article Pénurie de RAM : Apple aurait accepté une hausse de prix de 100 % par Samsung

Pénurie de RAM : Apple aurait accepté une hausse de prix de 100 % par Samsung

26 Feb. 2026 • 15:00

image de l'article Galaxy S26 Pro vs iPhone 17 Pro Max : au jeu des comparaisons, l’iPhone sort plutôt gagnant

Galaxy S26 Pro vs iPhone 17 Pro Max : au jeu des comparaisons, l’iPhone sort plutôt gagnant

26 Feb. 2026 • 13:15

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site