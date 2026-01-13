ISS : la NASA confirme le retour anticipé de l’équipage Crew-11 après un incident médical

La NASA a officialisé le retour anticipé de l’équipage Crew-11 de la Station spatiale internationale. En cause, un problème médical sérieux touchant l’un des astronautes, survenu début janvier, qui a conduit l’agence américaine à écourter une mission pourtant bien engagée depuis l’été dernier.

Un incident discret mais jugé préoccupant

L’alerte a été déclenchée le 7 janvier, lorsque la NASA a annulé in extremis une sortie extravéhiculaire pourtant confirmée quelques heures plus tôt. Derrière ce revirement inhabituel se cachait une situation médicale suffisamment préoccupante pour justifier une réévaluation complète de la mission. Si l’état de santé de l’astronaute concerné est désormais stable, l’agence a préféré ne prendre aucun risque supplémentaire.

L’équipage du Crew-11 va revenir sur Terre avec un mois d’avance sur la mission initiale

Conformément à sa politique de confidentialité, la NASA n’a pas communiqué l’identité de la personne touchée. L’équipage Crew-11 est composé de Zena Cardman et Michael Fincke pour les États-Unis, de Kimiya Yui pour le Japon et d’Oleg Platonov pour la Russie.

Les limites de la médecine spatiale

Malgré les équipements embarqués à bord de l’ISS, certaines analyses médicales approfondies restent impossibles en orbite. Le médecin-chef de la NASA, JD Polk, a rappelé que réaliser un diagnostic complet nécessitait des moyens uniquement disponibles sur Terre. Dans l’espace, une évolution imprévisible de l’état de santé pourrait rapidement devenir critique.

Un retour minutieusement planifié

Le retour de la capsule Dragon de SpaceX est prévu pour le mercredi 14 janvier en fin de journée, l’amerrissage étant prévu au large de la Californie quelques heures plus tard, sous réserve bien sûr de conditions météo favorables. Avant son départ, Michael Fincke transmettra officiellement le commandement de l’Expédition 74 au cosmonaute Sergey Kud-Sverchkov, assurant ainsi la continuité des opérations à bord.

Ce retour anticipé rappelle une réalité incontournable du vol habité : malgré des technologies de pointe, la santé humaine reste un facteur déterminant et extrêmement problématique en orbite. L’ISS poursuit néanmoins sa mission, prête à accueillir son prochain équipage. La NASA de son côté a promis de faire rapidement le point sur la situation une fois Crew-11 revenu sur Terre.