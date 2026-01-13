TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Hors-Sujet ISS : la NASA confirme le retour anticipé de l’équipage Crew-11 après un incident médical
Hors-Sujet

ISS : la NASA confirme le retour anticipé de l’équipage Crew-11 après un incident médical

13 Jan. 2026 • 9:45
0

La NASA a officialisé le retour anticipé de l’équipage Crew-11 de la Station spatiale internationale. En cause, un problème médical sérieux touchant l’un des astronautes, survenu début janvier, qui a conduit l’agence américaine à écourter une mission pourtant bien engagée depuis l’été dernier.

Un incident discret mais jugé préoccupant

L’alerte a été déclenchée le 7 janvier, lorsque la NASA a annulé in extremis une sortie extravéhiculaire pourtant confirmée quelques heures plus tôt. Derrière ce revirement inhabituel se cachait une situation médicale suffisamment préoccupante pour justifier une réévaluation complète de la mission. Si l’état de santé de l’astronaute concerné est désormais stable, l’agence a préféré ne prendre aucun risque supplémentaire.

Nasa Iss Crew 11

L’équipage du Crew-11 va revenir sur Terre avec un mois d’avance sur la mission initiale

Conformément à sa politique de confidentialité, la NASA n’a pas communiqué l’identité de la personne touchée. L’équipage Crew-11 est composé de Zena Cardman et Michael Fincke pour les États-Unis, de Kimiya Yui pour le Japon et d’Oleg Platonov pour la Russie.

Les limites de la médecine spatiale

Malgré les équipements embarqués à bord de l’ISS, certaines analyses médicales approfondies restent impossibles en orbite. Le médecin-chef de la NASA, JD Polk, a rappelé que réaliser un diagnostic complet nécessitait des moyens uniquement disponibles sur Terre. Dans l’espace, une évolution imprévisible de l’état de santé pourrait rapidement devenir critique.

crew-dragon

Un retour minutieusement planifié

Le retour de la capsule Dragon de SpaceX est prévu pour le mercredi 14 janvier en fin de journée, l’amerrissage étant prévu au large de la Californie quelques heures plus tard, sous réserve bien sûr de conditions météo favorables. Avant son départ, Michael Fincke transmettra officiellement le commandement de l’Expédition 74 au cosmonaute Sergey Kud-Sverchkov, assurant ainsi la continuité des opérations à bord.

Ce retour anticipé rappelle une réalité incontournable du vol habité : malgré des technologies de pointe, la santé humaine reste un facteur déterminant et extrêmement problématique en orbite. L’ISS poursuit néanmoins sa mission, prête à accueillir son prochain équipage. La NASA  de son côté a promis de faire rapidement le point sur la situation une fois Crew-11 revenu sur Terre.

 

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

ISS sortie extravehiculaire Hors-Sujet

ISS : la NASA reporte une sortie extravéhiculaire après un incident médical à bord

NASA JPL Salle blanche Science

La salle blanche de la NASA est remplie de bactéries inconnues

ISS Science

La NASA reporte indéfiniment le lancement de la mission Axiom Mission 4…. à cause d’une fuite

Suni Williams et Butch Wilmore retour Hors-Sujet

Après 9 mois dans l’espace, les astronautes Suni Williams et Butch Wilmore sont revenus sur Terre !

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Lune

Objectif Lune : la Chine crée son propre système de temps lunaire

13 Jan. 2026 • 12:40
0 Science

À mesure que la Lune redevient un objectif stratégique majeur pour les grandes puissances spatiales, une question longtemps théorique...

ChatGPT OpenAI Logo

OpenAI renforce ChatGPT Health avec le rachat de la start-up Torch

13 Jan. 2026 • 11:15
0 Hors-Sujet

OpenAI poursuit son expansion dans le domaine de la santé numérique en annonçant l’acquisition de Torch, une jeune pousse...

Google Logo Icone Application

Alphabet (Google) franchit les 4 000 milliards de dollars de capitalisation boursière

13 Jan. 2026 • 8:39
0 Hors-Sujet

Alphabet, la maison-mère de Google, intègre le cercle très fermé des entreprises valant plus de 4 000 milliards de dollars...

Meta Quest 3S

Meta va licencier 10 % des employés dans la division Reality Labs

12 Jan. 2026 • 22:45
0 Hors-Sujet

Meta s’apprête à trancher dans le vif de ses effectifs dédiés à la réalité virtuelle. Selon le New...

Grok Logo

Deepfakes sexuels par Grok : le Royaume-Uni ouvre une enquête visant X (Twitter)

12 Jan. 2026 • 22:21
0 Internet

Le régulateur britannique de la sécurité en ligne, l’Ofcom, annonce l’ouverture d’une « enquête...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple Arcade : 4 nouveaux jeux débarquent dans le service, dont le tout mignon Cozy Caravan (sorties App Store)

Apple Arcade : 4 nouveaux jeux débarquent dans le service, dont le tout mignon Cozy Caravan (sorties App Store)

13 Jan. 2026 • 12:40

image de l'article Un analyste anticipe une année 2026 majeure pour Apple

Un analyste anticipe une année 2026 majeure pour Apple

13 Jan. 2026 • 11:15

image de l'article Sur Steam, la puce M4 s’impose comme la référence des joueurs Mac

Sur Steam, la puce M4 s’impose comme la référence des joueurs Mac

13 Jan. 2026 • 9:45

image de l'article L’eSIM Free Mobile sur Apple Watch devient disponible avec watchOS 26.3 bêta 2

L’eSIM Free Mobile sur Apple Watch devient disponible avec watchOS 26.3 bêta 2

13 Jan. 2026 • 8:16

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site