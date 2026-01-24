TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek PC et systèmes Microsoft livre les clés de chiffrement BitLocker au FBI : la confidentialité de Windows pointée du doigt
PC et systèmes

Microsoft livre les clés de chiffrement BitLocker au FBI : la confidentialité de Windows pointée du doigt

3 min.
24 Jan. 2026 • 9:04
2

Microsoft a transmis au FBI les clés de récupération nécessaires pour déverrouiller les supports de stockage chiffrés de trois ordinateurs portables dans le cadre d’une enquête fédérale. Cette coopération, révélée par une affaire de fraude à Guam, met en lumière une faille potentielle dans la protection des données par défaut de Windows 11, où les clés BitLocker sont stockées sur le cloud de l’entreprise et accessibles sur réquisition judiciaire.

Windows 11 Bureau Menu Demarrer Officiel

L’affaire concerne des individus soupçonnés d’escroquerie liée au programme Pandemic Unemployment Assistance, en lien avec le Covid-19, sur l’île américaine du Pacifique. Six mois après la saisie du matériel, le FBI a obtenu un mandat obligeant Microsoft à fournir les accès. Microsoft a confirmé à Forbes qu’il obtempère lorsqu’il reçoit un mandat valide, précisant traiter environ 20 demandes de ce type par an.

Le chiffrement par défaut : confort ou faille de sécurité ?

De nombreux ordinateurs modernes sous Windows 11 activent par défaut le chiffrement intégral du disque via BitLocker. Cette technologie est censée empêcher quiconque, hormis le propriétaire, d’accéder aux données lorsque l’appareil est verrouillé et éteint. Cependant, la configuration standard prévoit la sauvegarde automatique des clés de récupération sur les serveurs cloud de Microsoft.

Contrairement à Meta, qui chiffre les clés côté serveur pour que seul l’utilisateur puisse y accéder, Microsoft stocke ces informations dans un état lisible par ses services. Cette architecture technique transforme ce qui devrait être une mesure de sécurité en cauchemar pour la vie privée, rendant les clés vulnérables à un accès non sollicité, que ce soit par l’entreprise elle-même ou par les forces de l’ordre.

Microsoft défend cette approche en invoquant la commodité pour l’utilisateur, tout en soulignant que les clients restent les mieux placés pour décider de la gestion de leurs clés.

Une politique aux antipodes de celle d’Apple

Cette posture tranche radicalement avec celle d’autres géants de la Silicon Valley. Apple s’est illustré par son refus catégorique de créer des portes dérobées pour accéder aux données des iPhone, allant jusqu’au bras de fer public avec le FBI par le passé. L’affaire la plus connue est celle qui est en lien avec San Bernardino.

Microsoft note toutefois que sa capacité d’assistance a ses limites : dans de nombreux cas, l’utilisateur n’a pas sauvegardé sa clé dans le cloud, rendant impossible toute intervention de l’entreprise pour aider les autorités.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Windows 11 Logo Actu OS

Windows 11 ajoute un « Windows AI Labs » pour tester des fonctions d’IA de Microsoft

Windows 11 Logo Actu OS

Microsoft assure que les PC Windows 11 sont 2,3 fois plus rapide que Windows 10

Windows 11 Logo PC Portable Actu OS

Non, Microsoft n’a pas perdu 400 millions d’utilisateurs de Windows

Windows 11 Menu Demarrer Telephone Mobile Connecte Actu OS

Microsoft veut améliorer Windows 11 en le rendant plus rapide

2 commentaires pour cet article :

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Meta Personnages Generes Par Intelligence Artificielle

Meta suspend ses personnages IA pour les adolescents

24 Jan. 2026 • 8:00
0 Internet

Meta a annoncé la suspension immédiate de l’accès à ses personnages créés par intelligence artificielle...

netlfix fevrier 2026

Les films et séries qui arrivent sur Netflix en février 2026

23 Jan. 2026 • 23:24
2 Internet

Netflix démarre fort l’année 2026 avec un mois de février particulièrement chargé en nouveautés....

soldes

🔥 [#Soldes] Les promos High-Tech du 23 janvier

23 Jan. 2026 • 22:56
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Google Logo

Google et Epic Games ont un accord secret de 800 millions de dollars

23 Jan. 2026 • 20:56
1 Mobiles / Tablettes

Google et Epic Games ont stupéfié le monde de la tech avec un partenariat confidentiel, mettant un terme inattendu à des...

Microsoft Paint livre de coloriage

Microsoft Paint adopte l’IA pour créer des livres de coloriage personnalisés

23 Jan. 2026 • 19:30
0 Logiciels

Microsoft continue d’intégrer l’intelligence artificielle au cœur de ses applications historiques. Dernière innovation en...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article L’iPhone Air avec carte SIM physique existe grâce à une bidouille

L’iPhone Air avec carte SIM physique existe grâce à une bidouille

24 Jan. 2026 • 7:09

image de l'article Apple reste l’entreprise la plus admirée au monde en 2026 selon Fortune

Apple reste l’entreprise la plus admirée au monde en 2026 selon Fortune

23 Jan. 2026 • 22:16

image de l'article Apple Cash, pour transférer de l’argent, va bientôt coûter plus cher

Apple Cash, pour transférer de l’argent, va bientôt coûter plus cher

23 Jan. 2026 • 20:00

image de l'article Apple accusé d’avoir eu un impact négatif sur les frais bancaires au Royaume-Uni

Apple accusé d’avoir eu un impact négatif sur les frais bancaires au Royaume-Uni

23 Jan. 2026 • 18:36

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site