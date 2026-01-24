Meta suspend ses personnages IA pour les adolescents

Meta a annoncé la suspension immédiate de l’accès à ses personnages créés par intelligence artificielle pour les adolescents du monde entier, et ce sur l’ensemble de ses applications. Cette mesure intervient quelques jours seulement avant l’ouverture d’un procès au Nouveau-Mexique, où l’entreprise est accusée de négligence dans la protection des mineurs contre l’exploitation sexuelle.

Une réponse à la pression parentale et judiciaire

Meta précise qu’il n’abandonne pas le projet, mais travaille au développement d’une version actualisée de ces avatars virtuels. La coupure sera effective dans les semaines à venir pour tout utilisateur ayant déclaré une date de naissance de mineur, ainsi que pour les adultes soupçonnés d’être en réalité des adolescents par les technologies de prédiction d’âge de la plateforme.

Cette décision soudaine fait écho aux demandes des parents souhaitant davantage de visibilité et de maîtrise sur les interactions de leurs enfants avec l’IA. En octobre, Meta avait déjà présenté des outils de contrôle parental permettant de surveiller les sujets abordés, de bloquer certains personnages ou de désactiver totalement les discussions. Ces fonctionnalités devaient initialement sortir cette année, mais l’entreprise a finalement opté pour une désactivation complète temporaire en attendant la mise à jour du système.

Le contexte juridique est particulièrement tendu pour le géant des réseaux sociaux. Outre l’affaire du Nouveau-Mexique, Meta affronte un autre procès la semaine prochaine concernant l’addiction aux réseaux sociaux, durant lequel Mark Zuckerberg devrait témoigner. L’entreprise cherche par ailleurs à limiter la divulgation de documents liés à l’impact de ses plateformes sur la santé mentale des jeunes.

Vers des interactions plus encadrées et éducatives

La future version des personnages IA intégrera des contrôles parentaux natifs dès son lancement. Meta promet que ces nouveaux interlocuteurs virtuels fourniront des réponses adaptées à l’âge des utilisateurs et se cantonneront à des thématiques sûres comme l’éducation, le sport et les loisirs.

Cette initiative s’inscrit dans un durcissement global de la politique de l’entreprise vis-à-vis de l’IA pour les jeunes. En octobre, Meta avait déjà déployé des restrictions sur Instagram, bloquant l’accès à des sujets sensibles tels que la violence extrême, la nudité ou l’usage graphique de drogues.