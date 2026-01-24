TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Meta suspend ses personnages IA pour les adolescents
Internet

Meta suspend ses personnages IA pour les adolescents

3 min.
24 Jan. 2026 • 8:00
0

Meta a annoncé la suspension immédiate de l’accès à ses personnages créés par intelligence artificielle pour les adolescents du monde entier, et ce sur l’ensemble de ses applications. Cette mesure intervient quelques jours seulement avant l’ouverture d’un procès au Nouveau-Mexique, où l’entreprise est accusée de négligence dans la protection des mineurs contre l’exploitation sexuelle.

Meta Personnages Generes Par Intelligence Artificielle

Une réponse à la pression parentale et judiciaire

Meta précise qu’il n’abandonne pas le projet, mais travaille au développement d’une version actualisée de ces avatars virtuels. La coupure sera effective dans les semaines à venir pour tout utilisateur ayant déclaré une date de naissance de mineur, ainsi que pour les adultes soupçonnés d’être en réalité des adolescents par les technologies de prédiction d’âge de la plateforme.

Cette décision soudaine fait écho aux demandes des parents souhaitant davantage de visibilité et de maîtrise sur les interactions de leurs enfants avec l’IA. En octobre, Meta avait déjà présenté des outils de contrôle parental permettant de surveiller les sujets abordés, de bloquer certains personnages ou de désactiver totalement les discussions. Ces fonctionnalités devaient initialement sortir cette année, mais l’entreprise a finalement opté pour une désactivation complète temporaire en attendant la mise à jour du système.

Le contexte juridique est particulièrement tendu pour le géant des réseaux sociaux. Outre l’affaire du Nouveau-Mexique, Meta affronte un autre procès la semaine prochaine concernant l’addiction aux réseaux sociaux, durant lequel Mark Zuckerberg devrait témoigner. L’entreprise cherche par ailleurs à limiter la divulgation de documents liés à l’impact de ses plateformes sur la santé mentale des jeunes.

Vers des interactions plus encadrées et éducatives

La future version des personnages IA intégrera des contrôles parentaux natifs dès son lancement. Meta promet que ces nouveaux interlocuteurs virtuels fourniront des réponses adaptées à l’âge des utilisateurs et se cantonneront à des thématiques sûres comme l’éducation, le sport et les loisirs.

Cette initiative s’inscrit dans un durcissement global de la politique de l’entreprise vis-à-vis de l’IA pour les jeunes. En octobre, Meta avait déjà déployé des restrictions sur Instagram, bloquant l’accès à des sujets sensibles tels que la violence extrême, la nudité ou l’usage graphique de drogues.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Meta AI Logo Internet

Chatbots IA : Meta renforce la sécurité des adolescents après une controverse

Instagram Logo Icone Internet

Instagram se met à filtrer les contenus pour les comptes d’adolescents

Meta AI Logo Actu OS

Meta va supprimer tous les chatbots de WhatsApp… sauf bien sûr Meta AI

Shengjia Zhao Hors-Sujet

Meta nomme un ex-employé d’OpenAI au poste de directeur scientifique de sa division Meta Superintelligence Labs

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Windows 11 Bureau Menu Demarrer Officiel

Microsoft livre les clés de chiffrement BitLocker au FBI : la confidentialité de Windows pointée du doigt

24 Jan. 2026 • 9:04
2 Actu OS

Microsoft a transmis au FBI les clés de récupération nécessaires pour déverrouiller les supports de stockage...

netlfix fevrier 2026

Les films et séries qui arrivent sur Netflix en février 2026

23 Jan. 2026 • 23:24
4 Internet

Netflix démarre fort l’année 2026 avec un mois de février particulièrement chargé en nouveautés....

soldes

🔥 [#Soldes] Les promos High-Tech du 23 janvier

23 Jan. 2026 • 22:56
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Google Logo

Google et Epic Games ont un accord secret de 800 millions de dollars

23 Jan. 2026 • 20:56
1 Mobiles / Tablettes

Google et Epic Games ont stupéfié le monde de la tech avec un partenariat confidentiel, mettant un terme inattendu à des...

Microsoft Paint livre de coloriage

Microsoft Paint adopte l’IA pour créer des livres de coloriage personnalisés

23 Jan. 2026 • 19:30
0 Logiciels

Microsoft continue d’intégrer l’intelligence artificielle au cœur de ses applications historiques. Dernière innovation en...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article L’iPhone Air avec carte SIM physique existe grâce à une bidouille

L’iPhone Air avec carte SIM physique existe grâce à une bidouille

24 Jan. 2026 • 7:09

image de l'article Apple reste l’entreprise la plus admirée au monde en 2026 selon Fortune

Apple reste l’entreprise la plus admirée au monde en 2026 selon Fortune

23 Jan. 2026 • 22:16

image de l'article Apple Cash, pour transférer de l’argent, va bientôt coûter plus cher

Apple Cash, pour transférer de l’argent, va bientôt coûter plus cher

23 Jan. 2026 • 20:00

image de l'article Apple accusé d’avoir eu un impact négatif sur les frais bancaires au Royaume-Uni

Apple accusé d’avoir eu un impact négatif sur les frais bancaires au Royaume-Uni

23 Jan. 2026 • 18:36

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site