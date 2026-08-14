[#BonPlan] Les promos High-Tech du 14 août

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :
Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.
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— 🔥 Nouveautés du jour —
- HOT! NIIMBOT B1 Étiqueteuse avec 1 rouleau d’étiquettes 50x30mm à 17,66€ au lieu de 39,99€ sur @Amazon
- Ecran PC 32 Pouces 4K KTC 3840×2160, HDR10, 99% sRGB à 239,99€ au lieu de 299,99€ sur @Amazon avec le code
H32U6020
- Clair Obscur: Expedition 33 sur PS5 à 35,32€ sur @Amazon.it – livrable en France
- Clair Obscur: Expedition 33 sur PS5 à 38,99€ au lieu de 42,54€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
- Blu-Ray 4K Ultra HD Sinners à 14,99€ au lieu de 24,99€ sur @Cultura
- Ecran PC Incurvé 34″ MSI PRO MP341CQW – UWQHD, 3440×1440, 1500R, Rafraîchissement 100Hz, Réponse 1 ms MPRT, DP, HDMi à 179,99€ au lieu de 233,70€ sur @Amazon
- HOT! Lecteur multimédia Amazon Fire TV Stick 4K Plus à 38,99€ au lieu de 68,27€ sur @Amazon
- HOT! Lecteur Multimédia Amazon Fire TV Stick 4K Select (nouvelle génération) à 29,99€ au lieu de 59€ sur @Amazon
- Ecran PC 27″ MSI MAG 274QP – QD-OLED X24, WQHD, 240Hz, HDR, 0,03ms, DisplayPort, Compatible G-Sync & FreeSync Premium à 349,95€ au lieu de 435,85€ sur @Amazon
- Projecteur LED Osram ENDURA à 18,73€ au lieu de 26,34€ sur @Amazon
- Lot de 2 Interrupteurs Intelligents SonOff Zigbee – Compatible Alexa & Google Home à 18,32€ au lieu de 27,26€ sur @Amazon
- Boîtier PC Be Quiet! Light Base 500 à 69,90€ au lieu de 90,05€ sur @Alternate
- Processeur AMD Ryzen 7 7800X3D – Tray à 243,80€ sur @AliExpress
- [Adhérents FNAC+] Drone Dji Mini 5 Pro Fly More Combo Gris avec RC2 (+150€ en chèque cadeau) à 999,99€ sur @Fnac /
- Blu-Ray 4K John Wick Édition Collector Limitée SteelBook à 16,99€ sur @Fnac
- Ventirad Thermalright Phantom Spirit 120 SE – 7 Caloducs, Dual Fan 120mm PWM à 35,11€ au lieu de 43,90€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
- The Disney Afternoon Collection sur Nintendo Switch à 24,99€ au lieu de 34,99€ sur @Fnac W/X
- Pack Smartphone 6.3″ Samsung S26 5G 256 Go + Enceinte Portable JBL Flip7 à 799€ sur @Boulanger
- Ecran PC Incurvé 34″ MSI Pro MP341CQ – UWQHD, Dalle VA, 1500R, 3440×1440, 100Hz à 179,99€ au lieu de 214,31€ sur @Amazon
— Encore en promo —
— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —
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➡️ Accessoires / objets connectés :
- HOT! Écouteurs sans fil Apple AirPods Pro 3 à 198€ sur @Amazon
- Chargeur Samsung USB C 45W, Ultra Rapide, USB C à 16,99€ au lieu de 24,90€ sur @Amazon
- Ecouteurs Sans Fil Nothing Ear à 69,99€ au lieu de 89,99€ sur @Boulanger
- Chargeur induction UGREEN Zapix 2 en 1 MagSafe – Qi 7.5W iPhone, 5W AirPods, pliable 0-75°, USB-C iWatch à 25,89€ au lieu de 32,49€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
- Gonfleur Pneus Voiture / velo à 29,72€ sur @Amazon
- HOT! [Prime] Traqueur Apple AirTag (2ᵉ génération) à 24,39€ au lieu de 35€ sur @Amazon
- Multiprise cube USB Murale 6 en 1 Jsver – 3 Ports USB Chargeur 2.4A), Parafoudre et Surtension avec interrupteur à 10,99€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
- HOT! Lot de quatre AirTags 2 à 89,99€ sur @Amazon
➡️ Smartphones :
- [Précommande – Clients Red by SFR] Smartphone 6.9″ Samsung Galaxy Z Flip8 256 Go (via 100€ d’ODR sur facture + 200€ de bonus reprise) à 599€ sur @RED by SFR
- HOT! [Clients Red by SFR] Smartphone 6,3″ Apple iPhone 17 Pro bleu 256 Go (via 100€ d’ODR + 150€ bonus reprise + forfait sans engagement) à 1029€ au lieu de 1279€ sur @RED by SFR
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- Smartphone 6.73″ Xiaomi 15 Ultra – 16 Go Ram, 512 Go à 841,12€ sur @Fnac
- Smartphone 6.3″ Google Pixel 10 Pro – 128 Go + Google TV Streamer et un socle de support Pixelsnap offerts (Via 150€ de bonus reprise) à 699€ au lieu de 849€ sur @Boulanger
- Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro + 5G, 8+ 256, Bleu à 306€ au lieu de 465,96€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
➡️ Tablettes / Liseuses :
—🔥 Consoles / jeux vidéo —
➡️ Consoles / Packs Console :
➡️ Jeux :
- Spider-Man 2 sur PS5 (via avantage immédiat avec la carte) à 32,13€ sur @E.Leclerc
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- [Précommande] Marsupilami 2 Salsa Palombia sur PS5 à 29,99€ sur @Auchan
- [Précommande] Silent Hill Townfall Day One Edition – PS5 à 35,99€ au lieu de 49,99€ sur @Auchan
- Légendes Pokémon : Z-A sur Nintendo Switch 2 – (Via 15,60€ sur la carte de fidélité et Via Retrait dans une Sélection de Magasins) à 36,39€ sur @Auchan
- [Précommande] Stranger than Heaven sur PS5 à 49,99€ sur @Auchan
- HOT! [Précommande] Tomb Raider : Legacy of Atlantis Day One Edition sur PS5 à 44,99€ sur @Auchan
- [Précommande] Halo: Campaign Evolved sur PS5 ou Xbox Series X à 43,99€ au lieu de 59,99€ sur @E.Leclerc
- Assassin’s Creed Shadows sur Nintendo Switch 2 – Version Française à 28,99€ sur @JoyBuy
- [Précommande] Fable sur PS5 à 54,99€ au lieu de 69,81€ sur @Amazon
- [Précommande] Fable sur Xbox Series X à 54,99€ au lieu de 69,99€ sur @Amazon
- Paper Mario La Porte Millénaire sur Nintendo Switch 1|2 (Via Retrait dans une Sélection de Magasins) à 24,99€ sur @Micromania
- [Précommande] Rayman Legends : Retold sur PS5 et Nintendo Switch 2 à 29,90€ au lieu de 39,99€ sur @E.Leclerc
- HOT! [Précommande] Grand Theft Auto VI (GTA 6) sur PS5 / Xbox Series (Code dans la boite) à 60€ au lieu de 79,99€ chez @Leclerc
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➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :
- Manette sans fil Nyxi Hyperion 3 sur Nintendo Switch 2 à 63,86€ sur @AliExpress avec le code VSFR06
— 🔥 Stockage —
➡️ Disques durs / NAS :
➡️ SSD :
- SSD Interne M.2 NVMe Netac NV3000 – 1 To à 85,39€ sur @AliExpress avec le code FR6SS11
➡️ Clés USB :
➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)
— 🔥 TV / Son —
- TV 65″ TCL 65P8K – QLED, 4K, 144Hz, Google TV, 4xHDMI 2.1, WiFi, Dolby Vision, Son Onkyo 35W, Caisson de Basse Intégré à 499,99€ sur @JoyBuy
- TV 75″ LG QNED Mini LED 75QNED82B6A 2026 – 4K, 120Hz natif, VRR jusqu’a 144Hz (via 160€ fidélité) à 639,99€ sur @Carrefour
- Amplificateur Home Cinéma Sony TA-AN1000 à 656,10€ au lieu de 899€ sur @Son-vidéo avec le code SLD26X
- Enceinte Elipson Planet L Performance – Edition 25 ans, la pièce à 351€ au lieu de 550€ sur @Son-vidéo avec le code
SLD26X
- TV 65″ LG OLED65G5 – OLED G5 Evo, 4K UHD, 164cm à 1521€ au lieu de 1670€ sur @Son-vidéo avec le code SLD26X
- Vidéoprojecteur Magcubic HY310 4K à 54,82€ au lieu de 182,92€ sur @Aliexpress avec le code FR6SS06
- TV 55 » Philips 55PUS7000/12 – 4K (139 cm), LED à 299,99€ au lieu de 349,99€ sur @Carrefour
—🔥 Informatique / Composants —
➡️ Périphériques :
- Clavier gaming mécanique sans fil Logitech G G515 TKL Lightspeed Noir (Linéaire) – GL Red à 65,99€ au lieu de 99,99€ sur @Fnac avec le code LOGI20
➡️ PC portables / PC fixes :
➡️ Composants PC :
- Carte Graphique SOYO Nvidia GeForce RTX 3070 8 Go à 211,06€ sur @AliExpress avec le code FRVS30
- Mémoire RAM Kingston Fury Beast 32 Go (2×16 Go) DDR5 6000MHz CL 36 Noir à 449,99€ sur @Grosbill
- Carte mère Gigabyte B650M Aorus Elite – Compatible avec les processeurs AMD Ryzen 9000, VRM 12+2+2 phases, jusqu’à 8000 MHz DDR5 à 142€ sur @Alternate
➡️ Écrans PC :
—🔥 Films / Séries —
—🔥 Photos / Vidéos —
—🔥 Électroménager —
- Machine à café Espresso, Americano, Cold Brew, Mousseur à lait, Moulin 16 réglages, 20 bars, Réservoir 2,2L à 149,99€ au lieu de 333,05€ sur @Amazon
- Aspirateur Laveur 3-en-1 20000Pa-2026 Redroad H15-Autonomie 50 Mins,Autonettoyage & Auto-Propulsé,Grand réservoir 910ML,Écran LED à 149€ au lieu de 189,99€ sur @Cdiscount
— 🔥 Divers —
- NIIMBOT B1 Étiqueteuse avec 1 rouleau d’étiquettes 50x30mm à 17,99€ au lieu de 31,99€ sur @Amazon avec le code
EDTB4DLW
- Creality Kit d’Outils pour Imprimante 3D – 74 Pièces, Ensemble d’Assemblage, Retrait & Découpe de Filament à 19,40€ au lieu de 38,18€ sur @Amazon
- Nettoyeur Vapeur Multifonction 26kPa-Redroad F1-3 Modes à 109,99€ au lieu de 129,99€ sur Cdiscount
- Lot de 8 piles rechargeables Ni-MH Eneloop Combo – 4 AA+ 4 AAA à 16,37€ au lieu de 29,88€ sur @Amazon
- HOT! Figurine Funko Pop! Games 1073 Mortal Kombat 11 Sub-Zero (Sélection de magasins) à 1,99€ au lieu de 11,99€ sur @Micromania
- HOTO 24 en 1 Kit de Tournevis de Précision,Manuel,Kit d’outils Mini,Magnétique Outils de Réparation avec Torx Bits à 11,99€ au lieu de 23,99€ sur @Amazon avec le code
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- HOT! Rasoir Philips One Blade 360 visage à 18,90€ au lieu de 32,99€ sur @Carrefour
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