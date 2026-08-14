Microsoft retire Mico de Copilot Voice moins d’un an après son lancement

Mico n’aura pas longtemps incarné le visage de Copilot. Moins d’un an après avoir introduit son petit personnage animé dans les conversations vocales, Microsoft annonce son retrait progressif de Copilot Voice. L’assistant ne disparaît toutefois pas complètement puisqu’il rejoint Learn Live, l’espace consacré à l’apprentissage et au tutorat.

Mico quitte Copilot Voice dès le mois d’août

Mico avait été dévoilé en octobre 2025 pour apporter davantage de personnalité à Copilot. Pendant une conversation vocale, cette petite créature réagissait en temps réel aux propos de l’utilisateur à travers différentes expressions et animations.

Microsoft affirme que Mico lui a permis de mieux comprendre la manière dont les utilisateurs perçoivent la chaleur et l’expressivité d’une intelligence artificielle. Son retrait se fera progressivement à partir d’août, au rythme du déploiement de la nouvelle expérience Copilot. Les conversations vocales resteront disponibles normalement, mais sans le personnage animé. Les couleurs et apparences personnalisées de Mico ne seront pas transférées.

Mico devient un professeur dans Learn Live

Microsoft estime que les interactions vocales de Copilot restent importantes, mais que Mico trouve davantage sa place dans Learn Live. Dans cet environnement pédagogique, le personnage conserve ses animations et sa voix pour accompagner les utilisateurs, poser des questions et réagir pendant les séances d’apprentissage.

Le retrait de Mico semble plutôt logique dans le contexte : Microsoft prépare une réorganisation plus large de Copilot, avec le rapprochement de ses différentes applications et services d’IA. Mico rejoint ainsi la longue histoire des assistants virtuels de Microsoft, de Clippy à Cortana. Cette fois, il n’est pas totalement abandonné : Microsoft préfère recentrer son personnage sur un usage où ses réactions visuelles peuvent réellement enrichir l’expérience.