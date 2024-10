Copilot : l’IA de Microsoft ajoute la voix et la vision

Microsoft a présenté aujourd’hui plusieurs évolutions pour Copilot, son assistant d’intelligence artificielle. La principale annonce à retenir est que l’IA supporte désormais la voix et la vision.

La nouvelle version de Copilot propose une interface repensée pour être plus intuitive et apporter des réponses plus rapides. Elle s’adapte désormais aux utilisateurs et vous pouvez personnaliser son ton comme sa personnalité.

Les nouveautés pour l’IA Copilot

Copilot Voice

C’est la façon la plus intuitive et naturelle de faire du brainstorming en déplacement, de poser une question rapide ou même simplement de se confier à la fin d’une journée difficile. Il y a quatre options de voix parmi lesquelles choisir.

Copilot Daily

Il vous aide à démarrer la journée avec un résumé des actualités et de la météo, le tout lu avec votre voix préférée. De plus, vous pouvez également recevoir des rappels et d’autres informations utiles pour bien organiser votre journée. C’est une solution conçue pour lutter contre la surcharge d’informations. Copilot Daily s’appuie uniquement sur des sources de contenu autorisées.

Copilot Discover

Vous ne savez pas par où commencer ? Copilot Discover vous aide à vous lancer, en offrant à la fois un guide pratique de ses fonctionnalités utiles et des amorces de conversation. Avec votre autorisation, ces suggestions sont personnalisées en fonction de vos interactions avec d’autres services Microsoft et évolueront au fil du temps en fonction de votre historique de conversation.

Copilot dans Microsoft Edge

Il est désormais encore plus facile d’accéder à Copilot directement depuis le navigateur Microsoft Edge en entrant simplement @copilot dans la barre d’adresse.

Copilot Labs

Ce nouveau programme permet de tester et d’apprendre, tout en offrant aux utilisateurs la possibilité d’essayer les dernières fonctionnalités dans un environnement de prévisualisation en cours de développement. Disponible pour les clients Copilot Pro, le programme Copilot Labs permet aux utilisateurs de tester des fonctionnalités expérimentales encore en développement.

Copilot Vision

Cette fonctionnalité optionnelle ne s’active que lorsque vous choisissez qu’il soit utile pour l’IA de voir ce que vous voyez sur une page Web et de vous en parler en temps réel. Intégré directement à Microsoft Edge, Copilot Vision comprend la page que vous consultez, qu’il s’agisse de texte ou d’images, et peut répondre à vos questions sur son contenu, suggérer les prochaines étapes et vous aider dans vos tâches sans perturber votre flux de travail. Par exemple, si vous meublez un nouvel appartement, Copilot Vision peut vous aider dans votre recherche de mobilier, à trouver la bonne palette de couleurs, à envisager différentes options et même à suggérer des idées d’agencement pour votre espace.

Concernant Copilot Vision, Microsoft assure qu’aucun des contenus avec lesquels l’outil d’IA interagit n’est stocké ou utilisé pour l’entrainement. Une fois votre session terminée, les données sont définitivement supprimées. Il y a également des mesures pour limiter les types de sites Web avec lesquels Copilot Vision peut interagir, en commençant par une liste restreinte de sites grand public afin de garantir une expérience sécurisée. Aussi, l’IA bloque les réponses concernant les contenus payants et sensibles en gardant à l’esprit les intérêts des utilisateurs et des créateurs.

Think Deeper

Copilot peut désormais aborder des problèmes plus complexes. Cette fonctionnalité prend un peu plus de temps pour vous répondre, permettant à Copilot de fournir des réponses détaillées, formulées étape par étape, à des questions complexes. Elle a été conçue pour vous aider dans des tâches variées du quotidien, comme comparer deux options complexes. Par exemple, devrais-je déménager dans cette ville ou celle-là ? Quel type de voiture correspond le mieux à mes besoins ? Bien que cette fonctionnalité soit encore en cours de développement, les utilisateurs éligibles peuvent déjà la tester via Copilot Labs.

Déploiement en cours

Toutes les nouveautés du jour de Copilot sont en cours de déploiement sur la version Web, l’application dédiée sur Windows, ainsi que l’application mobile sur iOS et Android. Attention toutefois, certains éléments sont pour le moment réservés aux pays anglophones :