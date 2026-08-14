TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Business Tech IBM s’allie à OpenAI pour accélérer l’adoption de GPT-5.6, Codex et ChatGPT Work en entreprise
Business Tech

IBM s’allie à OpenAI pour accélérer l’adoption de GPT-5.6, Codex et ChatGPT Work en entreprise

2 min.
14 Août. 2026 • 13:05
0

IBM et OpenAI viennent de nouer un partenariat stratégique destiné à accélérer l’adoption de l’intelligence artificielle dans les grandes entreprises. Les deux groupes vont commercialiser conjointement des solutions et développer des outils adaptés notamment à la finance, aux administrations, aux télécommunications et au commerce. Les modalités financières de l’accord n’ont pas été communiquées.

GPT-5.6, Codex et ChatGPT Work intégrés aux outils d’IBM

IBM va intégrer les modèles GPT-5.6 ainsi que Codex et ChatGPT Work à IBM Consulting Advantage, sa plateforme d’intelligence artificielle destinée aux consultants. L’objectif est d’aider les clients à automatiser leurs processus, moderniser leurs anciennes applications et accélérer le développement de nouveaux services numériques.

IBM Logo

Le géant informatique va parallèlement créer une division spécifiquement consacrée à OpenAI. Plusieurs dizaines de milliers de consultants doivent être formés et certifiés sur les technologies du spécialiste de l’IA, notamment ses API, Codex et ses solutions de cybersécurité. Des experts spécialisés interviendront directement auprès des entreprises pour déployer ces outils dans leurs infrastructures.

IBM multiplie les partenariats dans l’intelligence artificielle

L’accord s’inscrit dans la stratégie agnostique d’IBM, qui combine ses propres modèles Granite avec les technologies de différents spécialistes de l’IA. L’entreprise cherche à renforcer ses activités autour de watsonx et du conseil, après avoir également investi dans son infrastructure, notamment avec le rachat de Confluent.

Pour OpenAI, qui revendique désormais un milliard d’utilisateurs entre ses différents produits, ce rapprochement offre surtout un accès privilégié aux grands clients internationaux d’IBM. Les deux entreprises avaient déjà collaboré dans la cybersécurité avec le programme Daybreak. Cette alliance élargit désormais considérablement leur terrain commun et illustre une nouvelle phase de la bataille de l’IA : le déploiement massif dans les entreprises.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

ChatGPT Logo Internet

OpenAI lance (réellement) GPT-5.6 et dévoile ChatGPT Work

OpenAI Logo Logiciels

OpenAI va regrouper ChatGPT, Codex et son navigateur dans une « super app »

ChatGPT OpenAI Logos Internet

OpenAI revendique 1 milliard d’utilisateurs avec ChatGPT et Codex

OpenAI Logo Business

OpenAI rachète Ona pour améliorer Codex et les agents IA

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

high-on-life-vr

High on Life VR : le FPS déjanté arrivera sur Meta Quest, PSVR 2 et PC VR en 2027 (trailer)

14 Août. 2026 • 20:20
0 Jeux vidéo

High on Life va troquer les écrans traditionnels contre les casques de réalité virtuelle. Flat2VR Studios et Squanch Games ont...

Spider-Man Across The Spider-Verse

La bande-annonce de Spider-Man: Beyond the Spider-Verse fuite, le producteur réagit

14 Août. 2026 • 19:51
0 Geekeries

Une vidéo de Spider-Man : Beyond The Spider-Verse a fuité en ligne, montrant le début du film et sa bande-annonce. La fuite...

Declaration Impots

Piratage des impôts : le hacker prend la parole, le fisc parle de « quelques centaines de milliers » d’usagers

14 Août. 2026 • 18:05
0 Internet

Le fisc a confirmé une cyberattaque sur le portail des impôts, tandis qu’une seconde intrusion visant le cadastre reste à...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 14 août

14 Août. 2026 • 17:57
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Copilot Mico

Microsoft retire Mico de Copilot Voice moins d’un an après son lancement

14 Août. 2026 • 17:05
0 Actu OS

Mico n’aura pas longtemps incarné le visage de Copilot. Moins d’un an après avoir introduit son petit personnage animé...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Mac : des hackers exploitent la faille du partage d’écran avec un mineur de cryptomonnaie

Mac : des hackers exploitent la faille du partage d’écran avec un mineur de cryptomonnaie

14 Aug. 2026 • 18:45

image de l'article Publicités sur Apple Plans : les annonceurs peuvent réserver leurs espaces

Publicités sur Apple Plans : les annonceurs peuvent réserver leurs espaces

14 Aug. 2026 • 17:00

image de l'article iPhone 18 Pro : Apple fait baisser les prix pour les écrans OLED

iPhone 18 Pro : Apple fait baisser les prix pour les écrans OLED

14 Aug. 2026 • 15:34

image de l'article Apple Glasses : un brevet imagine des alertes sonores sécurisées pendant les enregistrements

Apple Glasses : un brevet imagine des alertes sonores sécurisées pendant les enregistrements

14 Aug. 2026 • 14:50

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site