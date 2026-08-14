IBM s’allie à OpenAI pour accélérer l’adoption de GPT-5.6, Codex et ChatGPT Work en entreprise

IBM et OpenAI viennent de nouer un partenariat stratégique destiné à accélérer l’adoption de l’intelligence artificielle dans les grandes entreprises. Les deux groupes vont commercialiser conjointement des solutions et développer des outils adaptés notamment à la finance, aux administrations, aux télécommunications et au commerce. Les modalités financières de l’accord n’ont pas été communiquées.

GPT-5.6, Codex et ChatGPT Work intégrés aux outils d’IBM

IBM va intégrer les modèles GPT-5.6 ainsi que Codex et ChatGPT Work à IBM Consulting Advantage, sa plateforme d’intelligence artificielle destinée aux consultants. L’objectif est d’aider les clients à automatiser leurs processus, moderniser leurs anciennes applications et accélérer le développement de nouveaux services numériques.

Le géant informatique va parallèlement créer une division spécifiquement consacrée à OpenAI. Plusieurs dizaines de milliers de consultants doivent être formés et certifiés sur les technologies du spécialiste de l’IA, notamment ses API, Codex et ses solutions de cybersécurité. Des experts spécialisés interviendront directement auprès des entreprises pour déployer ces outils dans leurs infrastructures.

IBM multiplie les partenariats dans l’intelligence artificielle

L’accord s’inscrit dans la stratégie agnostique d’IBM, qui combine ses propres modèles Granite avec les technologies de différents spécialistes de l’IA. L’entreprise cherche à renforcer ses activités autour de watsonx et du conseil, après avoir également investi dans son infrastructure, notamment avec le rachat de Confluent.

Pour OpenAI, qui revendique désormais un milliard d’utilisateurs entre ses différents produits, ce rapprochement offre surtout un accès privilégié aux grands clients internationaux d’IBM. Les deux entreprises avaient déjà collaboré dans la cybersécurité avec le programme Daybreak. Cette alliance élargit désormais considérablement leur terrain commun et illustre une nouvelle phase de la bataille de l’IA : le déploiement massif dans les entreprises.