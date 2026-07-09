OpenAI lance (réellement) GPT-5.6 et dévoile ChatGPT Work

Après l’annonce initiale à la fin juin, OpenAI annonce la disponibilité aujourd’hui de GPT-5.6 (Sol, Terra et Luna), sa nouvelle famille de modèles d’intelligence artificielle, après avoir obtenu l’autorisation de l’administration Trump. Cette sortie s’accompagne de ChatGPT Work, un agent IA visant les utilisateurs non techniques.

GPT-5.6 est disponible avec trois modèles

Ce feu vert met fin à une phase limitée réservée jusqu’ici à des organisations approuvées par le gouvernement américain. Sam Altman, le patron d’OpenAI, n’a pas caché son enthousiasme en qualifiant GPT-5.6 de « meilleur modèle que nous ayons jamais créé ». La famille GPT-5.6 se décline en trois versions distinctes, chacune ciblant un usage différent selon le rapport entre performance et coût recherché.

La tarification de ces modèles varie sensiblement selon leurs capacités. Sol, la version la plus puissante, coûte 5 dollars par million de tokens en entrée et 30 dollars en sortie. Terra se positionne en milieu de gamme avec 2,50 dollars par million de tokens en entrée et 15 dollars en sortie, tandis que Luna, la version la plus économique, s’établit à 1 dollar en entrée par million de tokens et 6 dollars en sortie. Un mode « Ultra » complète cette offre en coordonnant plusieurs agents en parallèle pour traiter des tâches particulièrement complexes.

Le déploiement suit un calendrier progressif sur les différentes plateformes. Les applications Mac et Windows de ChatGPT donnent un accès immédiat à GPT-5.6 pour tous les utilisateurs, y compris ceux avec l’offre gratuite. Les versions mobile et Web privilégient d’abord les abonnés Pro, Enterprise et Éducation, avant une extension aux forfaits Plus et Business dans les jours suivants, pour un déploiement mondial complet en 24 heures.

ChatGPT Work face à Claude Cowork

Parallèlement à ce lancement, OpenAI dévoile ChatGPT Work, un agent IA qui combine les capacités de ChatGPT avec celles de Codex, son outil de programmation. Cet agent vise spécifiquement les utilisateurs non techniques, leur permettant de créer directement des documents, tableurs, présentations ou applications Web sans compétences en développement.

ChatGPT Work s’intègre à plusieurs outils professionnels courants, dont Slack, Gmail, Google Drive, les calendriers et les systèmes de gestion de la relation client. Cette intégration positionne directement l’outil en concurrence avec Claude Cowork, la solution équivalente développée par Anthropic. OpenAI mise sur les capacités de GPT-5.6 Sol en matière de codage, de cybersécurité et de sciences pour différencier son offre dans un marché des agents IA en pleine expansion.

Ce double lancement s’inscrit dans une compétition de plus en plus vive entre les grands acteurs de l’intelligence artificielle qui cherchent tous à rendre leurs outils accessibles au grand public plutôt qu’aux seuls développeurs. La levée des restrictions gouvernementales américaines signale un assouplissement réglementaire qui pourrait faciliter de futurs déploiements similaires. La tarification agressive de GPT-5.6 Sol, en comparaison avec les 5 dollars et 25 dollars de Claude Opus 4.7 chez Anthropic, illustre les pressions tarifaires qui traversent actuellement toute l’industrie de l’IA générative.