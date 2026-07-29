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Planètes errantes : comment des milliards de mondes deviennent orphelins dans la Voie lactée

2 min.
29 Juil. 2026 • 17:50
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La Voie lactée pourrait abriter des milliards de planètes errantes, des mondes qui traversent l’espace sans même graviter autour d’une étoile. Longtemps (presque) indétectables, ces objets se dévoilent désormais grâce aux relevés infrarouges et aux microlentilles gravitationnelles.

Deux origines possibles pour les planètes sans étoile

Le premier scénario pour la création de ces planètes errantes repose sur une expulsion brutale. Durant la jeunesse d’un système planétaire, les orbites restent instables et les géantes gazeuses peuvent se rapprocher dangereusement. Ces interactions redistribuent l’énergie : un monde est repoussé vers son étoile, tandis qu’un autre peut être projeté au-delà de l’attraction du système.

Planete Errante

Les futurs relevés du télescope spatial Roman, préparés notamment par les observations d’Euclid au cœur de la Voie lactée, devraient améliorer le recensement de cette population invisible.

Des mondes capables de naître en solitaire

Toutes les planètes errantes ne seraient cependant pas des exilées. Certaines pourraient se former directement par l’effondrement d’un nuage de gaz et de poussière selon un processus comparable à la naissance d’une étoile, sans atteindre la masse nécessaire à la fusion nucléaire.

Cha 1107-7626 illustre cette seconde voie. Situé à environ 620 années-lumière, cet objet de cinq à dix masses joviennes absorbe la matière de son disque à une cadence pouvant atteindre six milliards de tonnes par seconde. Ce sursaut d’accrétion ressemble aux phases de croissance des jeunes étoiles.

Une frontière de plus en plus floue

Les observations de la nébuleuse d’Orion par James-Webb ont aussi révélé des centaines de candidats de masse planétaire, dont plusieurs paires liées gravitationnellement. Leur nature exacte reste débattue, mais ces découvertes brouillent la séparation entre planète, naine brune et étoile avortée.

D’autres disques de gaz autour d’exoplanètes géantes montrent enfin que certains mondes peuvent bâtir leur propre environnement. Expulsées ou nées seules, les planètes errantes offrent ainsi un laboratoire unique pour comprendre la diversité des objets peuplant notre galaxie.

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