Reddit s’attaque aux bots et spams générés par IA avec… une IA

Reddit renforce fortement ses systèmes automatisés pour freiner les bots, le spam et les contenus haineux générés ou amplifiés par intelligence artificielle en utilisant sa propre intelligence artificielle. La plateforme met en avant une modération plus rapide, une exposition réduite aux contenus indésirables et une baisse marquée des erreurs de détection.

Quand l’IA aide à combattre l’IA

Reddit cherche à préserver l’authenticité de ses échanges au moment où les modèles d’IA facilitent les campagnes coordonnées, les faux comptes et les publications de masse. Cette stratégie prend aussi une dimension particulière pour une entreprise qui a monétisé ses données auprès de Google et d’OpenAI tout en durcissant sa position contre la collecte non autorisée de contenus.

La surveillance commence désormais très tôt, parfois avant même le premier message publié. Reddit utilise des modèles de langage pour repérer des comportements suspects, identifier des schémas coordonnés et signaler des comptes automatisés qui peuvent ensuite être soumis à une vérification humaine. L’objectif est de freiner la diffusion des abus avant qu’ils ne prennent de l’ampleur dans les communautés.

Les chiffres avancés par Reddit montrent plusieurs progrès. La plateforme affirme notamment :

bloquer 23 millions de vues de spam par jour

détecter 25 000 nouveaux messages ou commentaires indésirables par jour

annuler 2 millions de votes (upvotes/downvotes) non authentiques chaque jour sur les trois derniers mois

réduire de 20 % l’exposition des utilisateurs au spam entre janvier et mars 2026 par rapport au trimestre précédent

faire reculer de 10 à 15 % l’exposition globale aux comptes de spam

Ces indicateurs traduisent un changement de méthode : Reddit tente d’anticiper les comportements artificiels, de limiter leur portée et de neutraliser leur impact sur la visibilité des publications et sur les mécanismes de vote qui structurent toute la hiérarchie du site.

Une modération plus rapide et moins aveugle

L’autre front concerne les contenus haineux et violents, en anglais pour l’instant. Reddit indique que le délai moyen d’intervention est désormais inférieur à cinq secondes, avec un volume d’actions de modération en hausse de 200 %. L’exposition des utilisateurs à ces contenus recule de 40 %, tandis que les faux positifs baissent eux aussi de 40 %.

Ce dernier point compte, puisqu’une modération plus agressive peut facilement pénaliser des messages légitimes, surtout sur une plateforme fondée sur des conversations nuancées, conflictuelles ou ironiques. Reddit cherche donc à montrer que son recours à l’IA sert à retirer plus rapidement les mauvais contenus et à mieux distinguer les abus réels des erreurs de classification.

Cette offensive illustre un paradoxe de plus en plus central sur Internet : utiliser l’IA pour contenir les effets d’une autre IA. Reddit parie que cette réponse automatisée peut protéger l’intégrité de ses espaces de discussion sans étouffer leur spontanéité. Le défi suivant sera d’étendre cette mécanique à d’autres langues et à d’autres formes de manipulation, alors que la bataille pour l’authenticité en ligne devient l’un des grands chantiers des plateformes.