Warren Spector prend sa retraite après 44 ans à révolutionner le jeu vidéo (Deus Ex, Ultima, System Shock…)

Warren Spector, figure majeure du jeu vidéo moderne, annonce sa retraite après près de 44 ans de carrière. Le créateur de Deus Ex et vétéran de franchises cultes comme Ultima, System Shock ou Thief explique que l’âge, la santé et l’évolution de l’industrie l’ont convaincu de quitter le développement actif.

Le père de Deus Ex quitte le développement

« Je vais prendre ma retraite du développement de jeux vidéo. Du moins, je crois », écrit-il sur LinkedIn. Spector affirme avoir travaillé sur 17 jeux complets et environ neuf extensions, tout en dirigeant des équipes allant d’une douzaine de personnes à près de 800 collaborateurs.

L’influence de Spector dépasse largement Deus Ex. Producteur et scénariste sur plusieurs Ultima, impliqué dans System Shock puis directeur de Deus Ex chez Ion Storm, Warren Spector a contribué à populariser l’immersive sim : des jeux fondés sur la liberté d’action, les systèmes interactifs et plusieurs solutions possibles à un même problème. Son héritage reste visible dans Deus Ex Remastered (actuellement repoussé), ou dans le retour de System Shock 2 sur les machines modernes.

Des livres, des conférences… et du piano

Spector a également dirigé Disney Epic Mickey avant de rejoindre OtherSide Entertainment. Son dernier projet, Thick As Thieves, est sorti sur PC le 20 mai 2026. Malgré trois idées de jeux qu’il aimerait encore concrétiser, Spector constate que « l’industrie du jeu a changé et ce n’est tout simplement plus aussi amusant pour moi ».

Ce retrait du jeu vidéo ne signifie pas que Spector n’a pas d’autres projets. Le désormais ex-développeur et concepteur souhaite dorénavant écrire, lire davantage, donner des conférences, éventuellement travailler comme consultant voire se remettre au piano. Warren Spector adresse aussi un message à la nouvelle génération : « Votre travail consiste à faire oublier aux gens que des personnes comme moi ont un jour existé. » Un passage de relais à l’image d’une carrière consacrée à repousser les frontières du jeu vidéo, dont l’influence de Deus Ex reste l’héritage le plus visible.