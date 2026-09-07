Revolut et Visa ont réalisé le premier paiement par IA en France

Revolut a réalisé le premier paiement sécurisé en conditions réelles effectué par un agent d’intelligence artificielle en France avec Visa. Une carte Revolut française a servi à régler un achat auprès de Cleverbridge, tandis que Visa Payment Passkey a authentifié la transaction.

Un agent IA capable d’aller jusqu’au paiement

L’expérimentation s’inscrit dans le programme Agentic Ready de Visa qui vise à tester les paiements réalisés par des agents IA pour le compte des clients. Avec l’autorisation du client, l’agent IA peut effectuer les différentes étapes d’un achat jusqu’à sa finalisation, dans les limites définies par l’utilisateur.

Pour cette démonstration, l’agent de test My Agent de Visa a initié une transaction réelle auprès du commerçant Cleverbridge. Une carte Revolut destinée aux particuliers a servi au paiement, tandis que Visa Payment Passkey (VPP) a authentifié l’opération. Visa présente cette transaction comme la première transaction agentique activée par Payment Passkey en France.

Le dispositif conserve les mécanismes de sécurité déjà utilisés dans les paiements. Visa s’appuie notamment sur son infrastructure existante, avec la sécurité des cartes, les contrôles d’identité et la surveillance de la fraude en temps réel. Dans le cadre européen, les Visa Payment Passkeys permettent également de répondre aux exigences d’authentification forte du client.

Le paiement agentique commence à se concrétiser

Revolut et Visa testent cette technologie alors que les Français utilisent de plus en plus les assistants IA pour rechercher des produits, les comparer et prendre des décisions d’achat. Selon le Baromètre du numérique 2026 cité par les deux entreprises, 51 % de la population française utilise des outils d’IA générative, avec un taux qui atteint 85 % chez les jeunes adultes.

L’objectif du test reste toutefois limité à des scénarios d’achat courants. Revolut veut déterminer comment un assistant pourrait prendre en charge certaines tâches financières quotidiennes tout en laissant le client décider et conserver le contrôle de ses paiements.

Cette expérimentation française intervient après plusieurs initiatives européennes dans le domaine du commerce agentique. Visa avait déjà annoncé en juillet que des agents IA réalisaient des transactions en conditions réelles chez des commerçants participants en Europe, en exécutant des achats selon les instructions et les paramètres définis par les détenteurs de cartes.

Pour Revolut, ce test constitue une étape de son partenariat avec Visa autour des paiements pilotés par l’IA. La néobanque compte plus de 80 millions de clients dans le monde, dont 8 millions en France, et a obtenu en août une licence bancaire complète en France.

« L’IA transforme la façon dont les consommateurs font leurs achats, et les paiements doivent évoluer avec ces nouveaux usages », explique Béatrice Cossa-Dumurgier, patronne de Revolut pour l’Europe de Ouest. Elle insiste sur la nécessité de préserver la sécurité, la transparence et le contrôle du client à mesure que les agents IA prennent en charge davantage d’actions liées aux achats.