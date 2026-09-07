La Chine aurait suspendu les nouveaux projets d’usines de batteries de stockage

La Chine aurait temporairement suspendu l’approbation de nouvelles usines de batteries destinées au stockage d’énergie, le temps d’examiner les capacités existantes et les projets déjà annoncés. L’information, publiée par le média financier chinois Cailianshe puis reprise par Reuters, cite des sources industrielles. Aucune décision publique détaillée d’une autorité chinoise n’était disponible au moment de la publication. Le gel viserait en priorité la fabrication des cellules, cœur électrochimique des systèmes de stockage. Les chantiers déjà engagés ne seraient pas concernés, tandis que les projets qui n’ont pas encore commencé resteraient en attente. La mesure pourrait être ajustée après l’inventaire.

La demande progresse, mais les usines augmentent encore plus vite

Les batteries stationnaires absorbent l’électricité lorsque la production solaire ou éolienne dépasse la consommation, puis la restituent lors des pointes ou en l’absence de vent et de soleil. Elles servent aussi de réserve rapide pour stabiliser la fréquence du réseau et peuvent remplacer certains groupes de secours. Le développement massif des renouvelables en Chine a donc créé un marché considérable.

Cette croissance n’empêche pas une surcapacité industrielle. De nombreux fabricants de cellules automobiles, groupes solaires et nouveaux entrants ont investi simultanément dans le stockage. Lorsque les capacités annoncées progressent plus vite que les commandes réellement financées, les usines réduisent leurs prix pour remplir leurs lignes. La concurrence bénéficie temporairement aux acheteurs, mais elle dégrade les marges et peut encourager des projets construits sans débouché solide.

D’après le compte rendu de Reuters, les autorités réalisent un état des lieux des installations en activité et en préparation. Le gel des nouvelles approbations permettrait d’éviter que d’autres chantiers commencent avant la fin de ce travail. La Chine a déjà essayé de rationaliser des secteurs comme le solaire et la voiture électrique, confrontés à la même combinaison de volumes élevés, prix en baisse et multiplication des producteurs.

La mesure concerne les cellules, pas l’installation des batteries

Une usine de cellules ne doit pas être confondue avec un site de stockage raccordé au réseau. La première fabrique des composants ; le second assemble des cellules, un système de gestion, des convertisseurs et des équipements de sécurité pour stocker de l’électricité. La suspension rapportée touche la capacité manufacturière nouvelle. Elle ne signifie pas que la Chine arrête de déployer des batteries sur ses réseaux.

Les projets déjà en construction poursuivraient également leurs travaux. L’effet immédiat sur l’offre mondiale devrait donc rester limité : les lignes existantes et les chantiers avancés représentent déjà une capacité importante. Les conséquences apparaîtraient plutôt à moyen terme, si l’examen conduit à annuler des usines ou à imposer des critères plus stricts sur la technologie, la consommation énergétique et le taux d’utilisation attendu.

La concentration de la production chinoise donne au dossier une portée internationale. Une limitation bien calibrée pourrait ralentir la chute des prix et réduire les investissements inutiles. Une restriction trop forte pourrait, à l’inverse, resserrer l’offre au moment où l’Europe, les États-Unis et d’autres régions multiplient les projets de stockage pour leurs réseaux.

La qualité et la sécurité pourraient reprendre le dessus sur le volume

La course aux capacités ne garantit pas la fiabilité. Une batterie stationnaire doit supporter des milliers de cycles, limiter la propagation d’un emballement thermique et communiquer correctement avec le réseau. Les intégrateurs ont besoin de cellules dont les performances restent homogènes pendant des années, ainsi que d’un fournisseur capable d’assurer les remplacements et le suivi logiciel.

Nous avons récemment présenté un système domestique pouvant stocker jusqu’à 42 kWh et expliqué comment les batteries de voitures peuvent soutenir le réseau grâce au V2G. Ces usages n’ont pas la même échelle, mais ils dépendent tous de cellules sûres, durables et disponibles à un coût prévisible.

La Chine applique par ailleurs une taxe à la consommation aux batteries lithium-ion et aux cellules solaires, autre outil destiné à encadrer une industrie devenue très concurrentielle. Le nouvel examen pourrait compléter cette politique en distinguant les projets apportant une technologie ou un marché réel de ceux qui dupliquent simplement des capacités existantes.