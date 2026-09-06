Chang’e-5 : des nanocristaux révèlent l’effet des impacts sur la Lune

Des chercheurs ont identifié des milliers de nanocristaux de chromite sur un fragment d’olivine rapporté de la Lune par la mission Chang’e-5. Leur forme triangulaire et leur distribution indiquent qu’ils se seraient condensés à partir d’une vapeur créée par des impacts à très grande vitesse. Le résultat montre que les collisions ne se contentent pas de briser le sol lunaire : elles peuvent aussi le transformer chimiquement à l’échelle nanométrique.

L’étude a été publiée le 4 septembre dans Journal of Geophysical Research: Planets après évaluation par les pairs. Elle porte sur un fragment précis du régolithe de Chang’e-5. Les auteurs proposent un mécanisme fondé sur la microscopie et la composition des particules ; ils n’ont pas observé directement l’impact qui les a produites.

Des triangles minuscules sur un grain d’olivine

La chromite est un oxyde de fer et de chrome de formule FeCr2O4. Dans les roches, elle se forme généralement pendant la cristallisation d’un magma. Les particules trouvées sur l’échantillon lunaire ne ressemblent pourtant pas à de petits grains arrachés à un cristal plus grand. Elles sont extrêmement fines, nombreuses et dispersées à la surface d’une olivine altérée par l’espace.

L’équipe a utilisé la microscopie électronique en transmission et la spectroscopie à dispersion d’énergie pour observer leur structure et mesurer les éléments présents. Beaucoup de nanocristaux présentent une géométrie triangulaire. Cette morphologie, associée à leur répartition, correspond davantage à une croissance rapide par condensation de vapeur qu’à une formation lente dans une roche fondue.

Les impacts de micrométéorites peuvent chauffer localement le régolithe à des températures extrêmes. Une petite quantité de matière est alors fondue ou vaporisée en un instant. En se refroidissant, les atomes de chrome, de fer et d’oxygène peuvent se recombiner et se déposer sur des grains voisins. L’étude décrit ce cycle local de vaporisation puis de condensation comme l’origine la plus probable des particules.

Les impacts reconstruisent aussi la surface lunaire

La Lune ne possède ni atmosphère dense ni activité géologique comparable à celle de la Terre pour renouveler continuellement sa surface. Son sol reste cependant actif à une autre échelle. Le vent solaire, le rayonnement et les impacts modifient lentement les minéraux : c’est l’altération spatiale. Les nouvelles observations ajoutent le chrome au catalogue des éléments dont la mobilité peut être pilotée par les collisions.

Cette nuance compte pour interpréter les échantillons. Une composition mesurée à la surface d’un grain ne reflète pas nécessairement uniquement la roche dont il provient. Elle peut inclure des dépôts formés après l’arrivée du grain dans le régolithe. Les scientifiques doivent donc séparer l’histoire géologique profonde de la Lune des transformations acquises pendant son exposition en surface.

Le travail rejoint les analyses modernes d’échantillons anciens, comme celles qui ont révélé des isotopes de soufre dans les prélèvements d’Apollo 17. Des instruments capables de sonder quelques nanomètres trouvent aujourd’hui des signatures que les premières générations de laboratoires ne pouvaient pas isoler.

Une preuve minéralogique solide, mais localisée

Les auteurs présentent ces nanocristaux comme la première preuve minéralogique que les impacts peuvent entraîner un cycle du chrome, du fer et de l’oxygène sur la Lune. La formulation ne signifie pas qu’un cycle global comparable à celui de l’eau terrestre a été découvert. Il s’agit de déplacements et de réactions très locaux, répétés au fil des bombardements de la surface.

L’échantillon restreint aussi la portée de l’étude. Un seul fragment ne permet pas de mesurer la fréquence du phénomène sur toute la Lune, ni de déterminer la proportion de chrome ainsi redistribuée. Des analyses sur d’autres sites, profondeurs et âges d’exposition devront vérifier si les triangles de chromite sont courants ou propres à certaines conditions d’impact.

La mission Chang’e-5 a rapporté en 2020 environ 1,7 kilogramme de matériau depuis Oceanus Procellarum. Ces échantillons relativement jeunes complètent ceux des missions Apollo et Luna. Comme pour toute analyse de matière extraterrestre, le contrôle de la contamination et la traçabilité sont essentiels ; nous avons déjà vu comment une simple encre avait contaminé des météorites martiennes.

Cette fois, la structure cristalline, la chimie et la disposition convergent vers une origine lunaire par condensation. Le résultat change modestement l’image d’un sol passif : chaque impact peut détruire un minéral, créer une vapeur et en fabriquer un autre quelques instants plus tard. Les prochains échantillons lunaires permettront de savoir jusqu’où cette petite usine chimique a remodelé la surface.