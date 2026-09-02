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Micromania prévient ses clients d’un piratage avec vol de données

2 min.
2 Sep. 2026 • 22:45
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Micromania envoie un e-mail à ses clients pour les prévenir d’un piratage qui a permis à un hacker de récupérer leurs informations personnelles. La cyberattaque a concerné un prestataire chargé du suivi des colis et des notifications de livraison. Il n’est pas nommé, mais il se pourrait que ce soit Shipup.

Micromania-Zing

Une cyberattaque visant un prestataire de Micromania

Dans son e-mail, Micromania indique que la cyberattaque a été possible grâce à une faille de sécurité au niveau d’un logiciel tiers. L’accès non autorisé par le hacker a eu lieu entre le 31 juillet et le 17 août 2026. Voici ce qu’indique l’e-mail

Vous disposez d’un compte client Micromania ou avez récemment passé commande sur notre site ou en magasin. Nous vous écrivons afin de vous informer d’un incident de sécurité survenu chez l’un de nos prestataires techniques ayant entrainé un accès non autorisé à certaines de vos données, et vous donner quelques conseils simples de vigilance.

Ce qui s’est passé.

Notre prestataire en charge du suivi des colis et l’envoi des notifications de livraison pour notre compte, a été victime d’une cyberattaque visant l’un de ses outils internes. Cette attaque, liée à une faille de sécurité mondiale affectant un logiciel tiers, a permis à un tiers non autorisé d’avoir accès à certaines données, parmi lesquelles des données de clients Micromania. Les éléments dont nous disposons permettent de situer un tel accès entre le 31 juillet et le 17 août 2026, date à laquelle la faille a été corrigée et les accès non autorisés immédiatement bloqués.

Parmi les données des données Micromania qui ont pu être collectées, on retrouve :

  • nom
  • prénom
  • adresse e-mail
  • numéro de téléphone

Pas de piratage pour les mots de passe et données bancaires

L’enseigne de jeux vidéo essaie de rassurer en indiquant qu’aucun mot de passe ni données bancaires n’ont été compromis avec le hack. « Ces informations ne sont jamais transmises à ce prestataire. Il ne nécessite donc pas de changer votre mot de passe ou de procéder à une opposition sur votre carte bancaire », indique Micromania. Le groupe invite ses clients à vérifier que leur mot de passe est suffisamment sécurisé.

Vient enfin le discours habituel après chaque piratage : il faut faire attention aux futurs, appels, SMS et e-mails que vous recevrez. Il y aura à coup sûr des tentatives de phishing pour essayer de collecter encore plus d’informations à votre sujet.

Concernant le potentiel prestataire Shipup : si ça se confirme, il y a fort à parier que le piratage aille au-delà de Micromania parce qu’il gère les livraisons de plusieurs entreprises.

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